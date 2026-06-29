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Эксглава "Укрэнерго" Кудрицкий привлечет деньги ЕБРР на свой энергопроект

электроэнергия
Эксглава "Укрэнерго" Кудрицкий привлечет деньги ЕБРР на свой энергопроект / Shutterstock

Европейский банк реконструкции и развития, инфраструктурный фонд Amber Dragon и украинская компания Negen подписали письмо-мандат о долгосрочном финансировании второй очереди проекта Power One. Инициатива направлена на развитие децентрализованной и гибкой генерации в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании Dragon Capital.

Подписанный документ подтверждает намерение банка предоставить долгосрочный кредит. Эти деньги позволят запустить почти 170 МВт новых мощностей на шести разных площадках в Украине. Общая стоимость этого этапа работ превышает 90 миллионов евро.

Документ подписали руководитель группы инфраструктуры ЕБРР Гарри Бойд-Карпентер, представитель Dragon Capital Евгений Баранов и соучредитель компании Negen Владимир Кудрицкий.

Проект разворачивает новые станции с нуля за 6–8 месяцев. Благодаря реализации второй очереди компания планирует стать лидером украинского рынка хранения энергии, увеличив общую емкость своих промышленных аккумуляторов до более чем 750 МВт-час.

Что уже сделано в пределах проекта

Партнеры сотрудничают с банком не в первый раз, и проект уже показывает реальные результаты в энергосистеме:

  • Первая очередь: в 2025 году на аналогичной конференции в Риме стороны договорились о первом кредите на 21,1 миллиона евро.
  • Текущие мощности: в рамках первого этапа уже работает 28,4 МВт генерирующих мощностей, а еще 40 МВт планируется запустить до конца 2026 года.

Напомним, в феврале стало известно, что компания бывшего руководителя "Укрэнерго" и Томаша Фиалы будет производить электроэнергию. Компания Power One, являющаяся совместным бизнесом экспредседателя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, Андрея Немировского и инвестиционной компании Dragon Capital Томаша Фиалы, официально получила государственную лицензию на производство электрической энергии.

Автор:
Максим Кольц