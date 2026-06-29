Ексголова "Укренерго" Кудрицький залучить гроші ЄБРР на свій енергопроєкт

Європейський банк реконструкції та розвитку, інфраструктурний фонд Amber Dragon та українська компанія Negen підписали лист-мандат про довгострокове фінансування другої черги проєкту Power One. Ініціатива спрямована на розвиток децентралізованої та гнучкої генерації в Україні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії Dragon Capital.

Підписаний документ підтверджує намір банку надати довгостроковий кредит. Ці гроші дозволять запустити майже 170 МВт нових потужностей на шести різних майданчиках в Україні. Загальна вартість цього етапу робіт перевищує 90 мільйонів євро.

Документ підписали керівник групи інфраструктури ЄБРР Гаррі Бойд-Карпентер, представник Dragon Capital Євген Баранов та співзасновник компанії Negen Володимир Кудрицький.

Проєкт розгортає нові станції з нуля за 6–8 місяців. Завдяки реалізації другої черги компанія планує стати лідером українського ринку зберігання енергії, збільшивши загальну ємність своїх промислових акумуляторів до понад 750 МВт-год.

Що вже зроблено в межах проєкту

Партнери співпрацюють з банком не вперше, і проєкт уже показує реальні результати в енергосистемі:

Перша черга: у 2025 році на аналогічній конференції в Римі сторони домовилися про перший кредит на 21,1 мільйона євро.

Поточні потужності: у межах першого етапу вже працюють 28,4 МВт генеруючих потужностей, а ще 40 МВт планують запустити до кінця 2026 року.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що компанія колишнього керівника "Укренерго" та Томаша Фіали вироблятиме електроенергію. Компанія Power One, яка є спільним бізнесом ексголови "Укренерго" Володимира Кудрицького, Андрія Немировського та інвестиційної компанії Dragon Capital Томаша Фіали, офіційно отримала державну ліцензію на виробництво електричної енергії.