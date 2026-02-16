Колишній очільник "Укренерго" розповів, як працює його спільний проєкт з Фіалою

Компанія Power One, яка є спільним проєктом колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького, Андрія Немировського та Dragon Capital Томаша Фіали запустила декілька газопоршневих електростанцій, які працюють в цілодобовому режимі. Про це Кудрицький розповів в інтерв'ю Delo.ua .

"Бізнес-модель проєкту у постачанні електроенергії на ринок під час піків споживання. Накопичувачі мають поповнюватися під час падіння попиту, а газопоршневі станції працюють під час піків. Але зараз в енергосистемі постійний дефіцит. Ми вже запустили декілька газопоршневих станцій і вони працюють у цілодобовому режимі. Лише коли ситуація покращиться, газопоршні будуть працювати лише під час піків споживання вранці та увечері", — розказав Кудрицький.

За його словами, компанія запустить свою генерацію на повну потужність у липні. Зараз загальний обсяг інвестицій у бізнес складає близько €20 млн. При цьому протягом року компанія планує масштабуватися й інвестує у енергетику набагато більше.

"На першому етапі інвестором став Dragon Capital, але в підсумку Проект належатиме спеціально створеним фондам, основними бенефіціарами яких будуть міжнародні фінансові організації", — підкреслив колишній очільник "Укренерго".

Про Power One

Раніше повідомлялося, що власник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала та колишній керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький запускають енергетичну компанію Power One, яка, як планувалось, до кінця 2025 року побудує 60 МВт розподіленої генерації.

За словами Кудрицького 1 МВт будівництва нових потужностей обходитиметься в €600-700 тис.

При цьому Фіала додав, що його компанія Dragon Capital на першому етапі інвестує $30 млн, половину з цих коштів вже витрачено на купівлю земельних ділянок та обладнання. А кредитні кошти становитимуть 60-70% інвестицій.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив 22,3 мільйона євро, як позику, приватній українській енергетичній компанії Power One для фінансування будівництва нових генеруючих потужностей та систем акумуляторного накопичення енергії (BESS).

Чому країна з досвідом енергетичної війни все ж отримала тяжкі наслідки, як змінилася тактика російських ударів і які рішення могли б пом’якшити кризу, а також про спільний проєкт з Dragon Capital читайте в інтерв'ю Кудрицького на Delo.ua.