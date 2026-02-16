Бывший глава "Укрэнерго" рассказал, как работает его общий проект с Фиалой

Компания Power One, которая является общим проектом бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, Андрея Немировского и Dragon Capital Томаша Фиалы, запустила несколько газопоршневых электростанций, работающих в круглосуточном режиме. Об этом Кудрицкий рассказал в интервью Delo.ua.

"Бизнес-модель проекта в поставках электроэнергии на рынок во время пиков потребления. Накопители должны пополняться при падении спроса, а газопоршневые станции работают во время пиков. Но сейчас в энергосистеме постоянный дефицит. Мы уже запустили несколько газопоршневых станций и они работают в круглосуточном режиме. потребление утром и вечером", - рассказал Кудрицкий.

По его словам, компания запустит свою генерацию на полную мощность в июле. Сейчас общий объем инвестиций в бизнес составляет около 20 млн. евро. При этом в течение года компания планирует масштабироваться и инвестирует в энергетику гораздо больше.

"На первом этапе инвестором стал Dragon Capital, но в итоге Проект будет принадлежать специально созданным фондам, основными бенефициарами которых будут международные финансовые организации", - подчеркнул бывший глава "Укрэнерго".

О Power One

Ранее сообщалось, что владелец инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала и бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий запускают энергетическую компанию Power One , которая, как планировалось, до конца 2025 года построит 60 МВт распределенной генерации.

По словам Кудрицкого, 1 МВт строительства новых мощностей будет обходиться в €600-700 тыс.

При этом Фиала добавил, что его компания Dragon Capital на первом этапе инвестирует $30 млн, половина из этих средств уже израсходована на покупку земельных участков и оборудования. А кредитные средства составят 60-70% инвестиций.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 22,3 миллиона евро как заем частной украинской энергетической компании Power One для финансирования строительства новых генерирующих мощностей и систем аккумуляторного накопления энергии (BESS).

Почему страна с опытом энергетической войны все же получила тяжелые последствия, как изменилась тактика российских ударов и какие решения могли бы смягчить кризис, а также совместный проект с Dragon Capital читайте в интервью Кудрицкого на Delo.ua.