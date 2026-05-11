Эксперт о рекордном количестве дроновых ударов: СБУ сделала "парад пабеды" максимально жалким

Российский "парад пабеды" выглядел в этом году жалким образом именно из-за системных дальнобойных ударов дронов СБУ, которые заставили врага скорректировать свои планы.

Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Политолог отмечает, что перед 9 мая россиян пугал накопленный опыт предыдущих месяцев.

"Если дроны СБУ регулярно преодолевают более полутора тысяч километров и поражают цели в глубоком тылу, то гарантировать безопасность даже в центре москвы никто не может. Служба безопасности максимально "подготовила" россию к "параду пабеды". Нынешняя нервозность москвы – следствие не одного конкретного дня, а всей кампании СБУ по системному истощению врага", – считает Курпас.

Эксперт акцентирует, что СБУ вместе с другими Силами обороны за последние месяцы продемонстрировали способность системно и регулярно доставать российскую военную и топливную инфраструктуру далеко за линией фронта.

"После того, как СБУ возглавил Евгений Хмара, интенсивность ударов по россиянам еще больше возросла. Служба поставила на поток удары на рекордную дальность. Пылающее НПЗ стало уже привычной картиной российского пейзажа. По последним оценкам американского издания The Washington Post, потери москвы от этих ударов – более 7 миллиардов долларов (!!!). россия вынуждена сократить добычу нефти на 400 000 баррелей", – подчеркивает Курпас.

"Когда-то Украина обращалась к партнерам, чтобы закрыть небо от российских ракет. Теперь российские власти бегают к Трампу и просят "спасти кремлевского деда от дронов". Это очень показательная смена ролей", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что накануне 9 мая дроны "Альфы" СБУ разбомбили НПЗ в Перми. Об интенсивности ударов говорит тот факт, что только по Перми это третий масштабный удар за последние две недели. В апреле также были удары по ключевой нефтестанции в Самаре, по балтийским портам и т. д.