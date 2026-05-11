Експерт про рекордну кількість дронових ударів: СБУ зробила "парад пабєди" максимально жалюгідним

Російський "парад пабєди" мав цього року жалюгідний вигляд саме через системні далекобійні удари дронів СБУ, які змусили ворога скорегувати свої плани.

Про це пише політолог Олексій Курпас.

Політолог наголошує, що перед 9 травня росіян лякав накопичений досвід попередніх місяців.

"Якщо дрони СБУ регулярно долають понад півтори тисячі кілометрів і вражають цілі у глибокому тилу, то гарантувати безпеку навіть у центрі москви ніхто не може. Служба безпеки максимально "підготувала" росію до "парада пабєди". Нинішня нервозність москви – наслідок не одного конкретного дня, а всієї кампанії СБУ по системному виснаженню ворога", – вважає Курпас.

Експерт акцентує, що СБУ разом з іншими Силами оборони за останні місяці продемонстрували здатність системно й регулярно діставати російську військову та паливну інфраструктуру далеко за лінією фронту.

"Після того, як СБУ очолив Євгеній Хмара, інтенсивність ударів по росіянам ще більше виросла. Служба поставила на потік удари на рекордну дальність. Палаюче НПЗ стало вже звичною картиною російського пейзажу. За останніми оцінками американського видання The Washington Post, втрати москви від цих ударів – понад 7 мільярдів доларів (!!!). росія змушена скоротити видобуток нафти на 400 000 барелів", – підкреслює Курпас.

"Колись Україна зверталась до партнерів, щоб закрити небо від російських ракет. Тепер російська влада бігає до Трампа і просить "врятувати кремлівського діда від дронів". Це дуже показова зміна ролей", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що напередодні 9 травня дрони "Альфи" СБУ розбомбили НПЗ в Пермі. Про інтенсивність ударів говорить той факт, що тільки по Пермі це третій масштабний удар за останні два тижні. У квітні також були удари по ключовій нафтостанції у Самарі, балтійським портам тощо.