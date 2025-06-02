Эксперт об операции "Паутина": Спецслужбы мира теперь ориентируются не на Моссад, а на СБУ

Операция Службы безопасности Украины по поражению стратегической авиации россии стала одной из лучших в истории мировых спецслужб. Теперь в других странах ориентируются не на Моссад, а на СБУ. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

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Политолог подчеркивает, что если три года назад речь шла о том, что Украине нужен свой Моссад, то теперь большинство стран мечтают о своей СБУ. " Операция "Паутина" задала тот уровень, на котором будут ориентироваться все страны мира. Операция, поразившая 34% стратегической авиации РФ (41 самолет!), действительно нет аналогов в истории. Можем только представить, какие эмоции были у главы СБУ Василия Малюка, который 1,5 года готовил эту операцию и докладывал о ходе подготовки Владимиру Зеленскому. Вчера уже речь шла о ее успешной реализации. За три года Малюком сделано невозможное, и спецслужба выведена в ряды лучших спецслужб мира", – акцентирует эксперт.

Загородний отмечает, что "Паутина" — операция исключительно СБУ, к которой не имеют отношения спецслужбы других стран. "Стоимость между техникой, которая была использована, и техникой россиян в сотни тысяч раз! Россия одномоментно потеряла технику на 7 миллиардов долларов! Технику стратегическую, которой бомбила Украину. Для Запада операция стала шоком и продемонстрировала, что дроны полностью меняют войну даже с ядерным государством. И в авангарде этих изменений идет Украина", – пишет политолог.

"Один из президентов западного мира часто любит говорить о козырях. И просит их продемонстрировать. Украина показала один из таких козырей. Это лучшая в мире спецслужба, способная проводить такие невероятные операции. Украина демонстрирует силу. И эта сила сегодня очень важный аргумент для западного мира", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ провела историческую спецоперацию в тылу рф: поразила 41 вражеский самолет стратегической авиации.