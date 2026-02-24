Запланована подія 2

Эксперт об успешных атаках дронов СБУ: Служба ставит под сомнение всю концепцию неуязвимости российской инфраструктуры

сбу
СБУ продовжує нищити ворога / СБУ

Служба безопасности Украины проводит успешные дроновые атаки по российским объектам, которые ранее считались неприступными. Это подвергает сомнению всю концепцию неуязвимости российской инфраструктуры. Об этом пишет военный эксперт Алексей Копытько.

Эксперт подчеркивает, что в россии из-за атак СБУ останавливается и замедляется производство в нефтегазовой сфере. "СБУ нарушает отдельные производственные процессы. Одна удачная атака Службы безопасности означает несколько лет деятельности ключевой нефтеперекачивающей станции (после ликвидации последствий) в ограниченном режиме", – считает эксперт.

Эксперт отмечает, что Служба наносит россии вред, которого раньше не было вообще или он был не в таких объемах. "Под сомнение ставится вся концепция неуязвимости российской инфраструктуры. Еще 2–3 успешных атаки вполне способны вывести из строя всю НПС. А это отразится и на транспортировке нефти, и на переработке", – акцентирует Копытько.

"У россиян есть объективная потребность перестроить и нарастить плотность ПВО. Но есть ли резервы? И насколько нарастить? В разы? Это невозможно", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 23 февраля дроны СБУ атаковали НПС "Калейкино" в Татарстане, которая является важнейшим узлом транспортировки российской нефти. Станция принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья и является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба". На станции раздалось шесть взрывов, после чего возник масштабный пожар.