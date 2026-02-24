Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експерт про успішні атаки дронів СБУ: Служба ставить під сумнів всю концепцію невразливості російської інфраструктури

СБУ
СБУ продовжує нищити ворога / СБУ

Служба безпеки України проводить успішні дронові атаки по російських об'єктах, які раніше вважались неприступними. Це ставить під сумнів всю концепцію невразливості російської інфраструктури. Про це пише військовий експерт Олексій Копитько.

Експерт підкреслює, що в росії через атаки СБУ зупиняється та сповільнюється виробництво в нафтогазовій сфері. "СБУ порушує окремі виробничі процеси. Одна вдала атака Служби безпеки означає кілька років діяльності ключової нафтоперекачувальної станції (після ліквідації наслідків) у обмеженому режимі", – вважає експерт.

Експерт наголошує, що Служба наносить росії шкоду, якої раніше не було взагалі або вона була не в таких обсягах. "Під сумнів ставиться вся концепція невразливості російської інфраструктури. Ще 2–3 успішні атаки цілком здатні вивести з ладу всю НПС. А це позначиться і на транспортуванні нафти, і на переробці", – акцентує Копитько.

"У росіян є об’єктивна потреба перебудувати й наростити щільність ППО. Але чи є резерви? І наскільки наростити? У рази? Це неможливо", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч на 23 лютого дрони СБУ атакували НПС "Калейкіно" в Татарстані, що є важливим вузлом транспортування російської нафти. Станція приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя і є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу "Дружба". На станції пролунало шість вибухів, після чого виникла масштабна пожежа.