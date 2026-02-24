Експерт про успішні атаки дронів СБУ: Служба ставить під сумнів всю концепцію невразливості російської інфраструктури

Служба безпеки України проводить успішні дронові атаки по російських об'єктах, які раніше вважались неприступними. Це ставить під сумнів всю концепцію невразливості російської інфраструктури. Про це пише військовий експерт Олексій Копитько.

Експерт підкреслює, що в росії через атаки СБУ зупиняється та сповільнюється виробництво в нафтогазовій сфері. "СБУ порушує окремі виробничі процеси. Одна вдала атака Служби безпеки означає кілька років діяльності ключової нафтоперекачувальної станції (після ліквідації наслідків) у обмеженому режимі", – вважає експерт.

Експерт наголошує, що Служба наносить росії шкоду, якої раніше не було взагалі або вона була не в таких обсягах. "Під сумнів ставиться вся концепція невразливості російської інфраструктури. Ще 2–3 успішні атаки цілком здатні вивести з ладу всю НПС. А це позначиться і на транспортуванні нафти, і на переробці", – акцентує Копитько.

"У росіян є об’єктивна потреба перебудувати й наростити щільність ППО. Але чи є резерви? І наскільки наростити? У рази? Це неможливо", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч на 23 лютого дрони СБУ атакували НПС "Калейкіно" в Татарстані, що є важливим вузлом транспортування російської нафти. Станція приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя і є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу "Дружба". На станції пролунало шість вибухів, після чого виникла масштабна пожежа.