Эксперт рассказал, как не добавлять лишнюю работу СБУ: Россия попытается раскачать Украину с помощью протестов

Служба безопасности Украины уже предупредила тех, кто может быть вовлечен в протесты, организованные Россией, о последствиях таких действий. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт подчеркивает, что протесты и беспорядки во время внешней агрессии могут инициировать только враг. "В условиях полномасштабной войны такие протесты опасны для самого существования государства, а потому работают на РФ. Наверное, никому не нужно объяснять, что для Украины сейчас особенно актуально быть единой, чтобы защитить свои интересы", — считает политолог.

Эксперт считает ожидаемым событием тот факт, что россияне раскатывают протесты именно сейчас. "Это часть тонкой многоступенчатой игры путина и его окружения. "Раскачать Майдан" в Кремле пробуют уже не впервые. Со святой верой, что всего можно достичь "баблом и технологиями". Сомнений, что Кремль ждет очередной провал, пожалуй, ни у кого нет. А предупреждение СБУ в первую очередь рассчитано на тех, кто может быть неосознанно вовлечен в провокацию спецслужб врага", — акцентирует Голобуцкий.

"Всех, кто за деньги постарается организовать протесты во время войны, СБУ уже сейчас предупреждает о жестком наказании: до 10 лет лишения свободы. Искренне надеюсь, что в Украине не найдется много идиотов, которые готовы рискнуть и за российские рубли оказаться на длительный срок за решеткой", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее СБУ предупредила, что спецслужбы РФ распространяют информацию об уличных беспорядках в разных регионах Украины. И одновременно призывают реальных граждан к массовым акциям протеста, предлагая деньги за участие в митингах.