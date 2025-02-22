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Експерт розповів, як не додавати зайвої роботи СБУ: Росія спробує хитати Україну через протести

СБУ
Попередження СБУ в першу чергу розраховано на тих, хто може бути несвідомо втягнутий в провокацію спецслужб ворога. Фото: СБУ

Служба безпеки України вже попередила тих, хто може бути втягнутий у протести, організовані Росією, про наслідки за такі дії. Про це пише політолог Олексій Голобуцький. 

Експерт підкреслює, що протести і заворушення під час зовнішньої агресії може ініціювати тільки ворог. "В умовах повномасштабної війни такі протести небезпечні для самого існування держави, а тому працюють на РФ. Мабуть, нікому не треба пояснювати, що для України зараз особливо актуально бути єдиною, щоб захистити свої інтереси", - вважає політолог.

Експерт вважає очікуваною подією той факт, що росіяни розкачують протести саме зараз. "Це частина тонкої багатоступеневої гри путіна та його оточення. "Розкачати Майдан" у Кремлі пробують вже не вперше. Зі святою вірою, що всього можна досягти "баблом і технологіями". Сумнівів, що Кремль чекає черговий провал, мабуть, ні у кого немає. А попередження СБУ в першу чергу розраховано на тих,  хто може бути несвідомо втягнутий в провокацію спецслужб ворога", - акцентує Голобуцький.

"Всіх, хто за гроші буде намагатись організувати протести під час війни, СБУ вже зараз попереджає про жорстке покарання: до 10 років позбавлення волі. Щиро сподіваюсь, що в Україні не знайдеться багато ідіотів, які готові ризикнути і за російські рублі опинитись на тривалий термін за гратами", - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше СБУ попередила, що спецслужби РФ поширюють інформацію про вуличні заворушення у різних регіонах України.  І одночасно закликають реальних громадян до масових акцій протесту, пропонуючи гроші за участь в мітингах.