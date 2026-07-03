Экспорт металлов принес Украине $1,7 млрд, но доходы продолжают падать

Украина за январь-май 2026 года получила $1,7 млрд от экспорта металлов, что на 7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, и более чем в три раза меньше довоенного уровня. Доля металлургии в украинском экспорте сократилась до 7%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Opendatabot.

Экспорт металлов резко просел

Нынешняя выручка за пять месяцев почти соответствует сумме, которую заработала украинская металлургия за один пиковый месяц 2021 года. До начала полномасштабного вторжения экспорт металлов приносил стране в среднем около 1,3 млрд долларов ежемесячно.

С начала полномасштабной войны экспорт металлургической продукции обеспечил Украине $18,4 млрд. валютной выручки. Для сравнения, до войны такие доходы отрасль получала примерно за один год: в 2010–2012 годах годовая выручка от экспорта металлов составила от $17 млрд до $21,8 млрд.

В то же время, роль металлургии в украинском экспорте существенно снизилась. Если в 2013-2021 годах на металлургическую продукцию приходилось в среднем около 19% общего экспорта товаров и услуг, то по итогам первых пяти месяцев 2026 ее доля сократилась до 7%.

Самым успешным для украинской металлургии за годы полномасштабной войны стал 2025 год. Тогда экспорт металлов принес $4,7 млрд, а доля отрасли в общем экспорте товаров и услуг выросла до 9%.

В то же время, в ближайшие годы украинские металлурги могут столкнуться с новыми вызовами на европейском рынке. С 1 июля Европейский Союз ввел новый режим защиты рынка стали, почти вдвое сокращающий объемы беспошлинного импорта, а поставки сверх установленных квот облагаются пошлиной в 50%.

Кроме того, ЕС постепенно вводит механизм CBAM – так называемый углеродный налог на импорт продукции с высокими выбросами CO₂, в том числе металлов. После завершения переходного периода это может увеличить расходы украинских производителей при экспорте в Евросоюз, который остается одним из ключевых рынков сбыта для отечественной металлургии.

Напомним, производство металлопродукции в Украине за 5 месяцев 2026 года упало по сравнению с аналогичным периодом 2025 года во всех трех базовых секторах. Выплавка чугуна снизилась на 0,6%, производство стали сократилось на 6,1%, а выпуск готового проката продемонстрировал падение на 6,7%.