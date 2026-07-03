Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,80

+0,03

EUR

51,08

+0,10

Готівковий курс:

USD

44,75

44,61

EUR

51,45

51,25

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експорт металів приніс Україні $1,7 млрд, але доходи продовжують падати

експорт
Експорт металів України у 2026 році приніс $1,7 млрд: доходи впали на 7% / Freepik

Україна за січень–травень 2026 року отримала $1,7 млрд від експорту металів, що на 7% менше, ніж за аналогічний період торік, і більш ніж утричі менше від довоєнного рівня. Частка металургії в українському експорті скоротилася до 7%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Opendatabot.

Експорт металів різко просів

Нинішній виторг за п'ять місяців майже відповідає сумі, яку українська металургія заробила за один піковий місяць 2021 року. До початку повномасштабного вторгнення експорт металів приносив країні в середньому близько $1,3 млрд щомісяця.

Від початку повномасштабної війни експорт металургійної продукції забезпечив Україні $18,4 млрд валютної виручки. Для порівняння, до війни такі доходи галузь отримувала приблизно за один рік: у 2010–2012 роках річний виторг від експорту металів становив від $17 млрд до $21,8 млрд.

Водночас роль металургії в українському експорті суттєво знизилася. Якщо у 2013–2021 роках на металургійну продукцію припадало в середньому близько 19% загального експорту товарів і послуг, то за підсумками перших п'яти місяців 2026 року її частка скоротилася до 7%.

Найуспішнішим для української металургії за роки повномасштабної війни став 2025 рік. Тоді експорт металів приніс $4,7 млрд, а частка галузі в загальному експорті товарів і послуг зросла до 9%.

Водночас найближчими роками українські металурги можуть зіткнутися з новими викликами на європейському ринку. З 1 липня Європейський Союз запровадив новий режим захисту ринку сталі, який майже удвічі скорочує обсяги безмитного імпорту, а поставки понад встановлені квоти обкладаються митом у 50%.

Крім того, ЄС поступово вводить механізм CBAM — так званий вуглецевий податок на імпорт продукції з високими викидами CO₂, зокрема металів. Після завершення перехідного періоду це може збільшити витрати українських виробників під час експорту до Євросоюзу, який залишається одним із ключових ринків збуту для вітчизняної металургії.

Нагадаємо, виробництво металопродукції в Україні за 5 місяців 2026 року впало порівняно з аналогічним періодом 2025 року у всіх трьох базових секторах. Виплавка чавуну зменшилася на 0,6%, виробництво сталі скоротилося на 6,1%, а випуск готового прокату продемонстрував падіння на 6,7%.

Автор:
Ольга Опенько