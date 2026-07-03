Експорт металів приніс Україні $1,7 млрд, але доходи продовжують падати

Україна за січень–травень 2026 року отримала $1,7 млрд від експорту металів, що на 7% менше, ніж за аналогічний період торік, і більш ніж утричі менше від довоєнного рівня. Частка металургії в українському експорті скоротилася до 7%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Opendatabot.

Експорт металів різко просів

Нинішній виторг за п'ять місяців майже відповідає сумі, яку українська металургія заробила за один піковий місяць 2021 року. До початку повномасштабного вторгнення експорт металів приносив країні в середньому близько $1,3 млрд щомісяця.

Від початку повномасштабної війни експорт металургійної продукції забезпечив Україні $18,4 млрд валютної виручки. Для порівняння, до війни такі доходи галузь отримувала приблизно за один рік: у 2010–2012 роках річний виторг від експорту металів становив від $17 млрд до $21,8 млрд.

Водночас роль металургії в українському експорті суттєво знизилася. Якщо у 2013–2021 роках на металургійну продукцію припадало в середньому близько 19% загального експорту товарів і послуг, то за підсумками перших п'яти місяців 2026 року її частка скоротилася до 7%.

Найуспішнішим для української металургії за роки повномасштабної війни став 2025 рік. Тоді експорт металів приніс $4,7 млрд, а частка галузі в загальному експорті товарів і послуг зросла до 9%.

Водночас найближчими роками українські металурги можуть зіткнутися з новими викликами на європейському ринку. З 1 липня Європейський Союз запровадив новий режим захисту ринку сталі, який майже удвічі скорочує обсяги безмитного імпорту, а поставки понад встановлені квоти обкладаються митом у 50%.

Крім того, ЄС поступово вводить механізм CBAM — так званий вуглецевий податок на імпорт продукції з високими викидами CO₂, зокрема металів. Після завершення перехідного періоду це може збільшити витрати українських виробників під час експорту до Євросоюзу, який залишається одним із ключових ринків збуту для вітчизняної металургії.

Нагадаємо, виробництво металопродукції в Україні за 5 місяців 2026 року впало порівняно з аналогічним періодом 2025 року у всіх трьох базових секторах. Виплавка чавуну зменшилася на 0,6%, виробництво сталі скоротилося на 6,1%, а випуск готового прокату продемонстрував падіння на 6,7%.