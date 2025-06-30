Экспорт титана из Украины рухнул на 91%: кто покупает украинскую руду

Украина в январе-апреле текущего года снизила экспорт титансодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 91,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – до 277 тонн. Основными импортерами стали Узбекистан, Турция и Египет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Open4Business.

Согласно статистике Государственной таможенной службы (ДМС), в денежном выражении экспорт титансодержащих руд и концентрата сократился на 90,6% – до $496 тыс. Основной экспорт осуществлялся в Узбекистан (35,61% поставок в денежном измерении), Турцию (35,01%) и Египет (2).

Украина за первые 5 месяцев 2025 года импортировала 24 тонны титансодержащей руды на сумму $39 тыс. из Китая (94,87%, поставки прошли в январе) и Узбекистана (5,13%, поставки были в мае).

В этом году Украина за пять месяцев экспортировала руды и концентраты ниобия, тантала, ванадия и циркония в такие страны:

Испании — 61,22%;

Италии – 17,65%;

Германии — 11,17%.

В то же время 104 тонны таких руд страна импортировала из:

Испании — 55,17%;

Китая — 28,66%;

Чехии – 11,85%.

Основные добывающие компании

В Украине титаносодержащие руды добывают преимущественно ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого передан Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат, а также "Межиричинский ГОК" и ООО "Валки-Ильменит").

Что такое титановая руда?

Титановые руды — минеральные образования, из которых экономически целесообразно и технологически возможно добывать металл титан, один из важнейших конструкционных и стратегических металлов. Учитывая удельную прочность, жесткость и коррозионную стойкость, титан используется для построения самолетов, космических кораблей, сложной химической аппаратуры и ядерной техники. Благодаря замене стали на титан вес, например самолетов значительно уменьшается и поэтому их эффективность значительно увеличивается.

Напомним, в январе-феврале 2025 года доля железной и марганцевой руды в общем объеме экспортных железнодорожных перевозок в Украине достигла 43,7%.