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Экспорт титана из Украины рухнул на 91%: кто покупает украинскую руду
Украина в январе-апреле текущего года снизила экспорт титансодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 91,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – до 277 тонн. Основными импортерами стали Узбекистан, Турция и Египет.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Open4Business.
Согласно статистике Государственной таможенной службы (ДМС), в денежном выражении экспорт титансодержащих руд и концентрата сократился на 90,6% – до $496 тыс. Основной экспорт осуществлялся в Узбекистан (35,61% поставок в денежном измерении), Турцию (35,01%) и Египет (2).
Украина за первые 5 месяцев 2025 года импортировала 24 тонны титансодержащей руды на сумму $39 тыс. из Китая (94,87%, поставки прошли в январе) и Узбекистана (5,13%, поставки были в мае).
В этом году Украина за пять месяцев экспортировала руды и концентраты ниобия, тантала, ванадия и циркония в такие страны:
- Испании — 61,22%;
- Италии – 17,65%;
- Германии — 11,17%.
В то же время 104 тонны таких руд страна импортировала из:
- Испании — 55,17%;
- Китая — 28,66%;
- Чехии – 11,85%.
Основные добывающие компании
В Украине титаносодержащие руды добывают преимущественно ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого передан Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат, а также "Межиричинский ГОК" и ООО "Валки-Ильменит").
Что такое титановая руда?
Титановые руды — минеральные образования, из которых экономически целесообразно и технологически возможно добывать металл титан, один из важнейших конструкционных и стратегических металлов. Учитывая удельную прочность, жесткость и коррозионную стойкость, титан используется для построения самолетов, космических кораблей, сложной химической аппаратуры и ядерной техники. Благодаря замене стали на титан вес, например самолетов значительно уменьшается и поэтому их эффективность значительно увеличивается.
Напомним, в январе-феврале 2025 года доля железной и марганцевой руды в общем объеме экспортных железнодорожных перевозок в Украине достигла 43,7%.