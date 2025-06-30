Експорт титану з України обвалився на 91%: хто купує українську руду

Україна у січні-квітні поточного року знизила експорт титановмісних руд і концентрату в натуральному вираженні на 91,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 277 тонн. Основними імпортерами стали Узбекистан, Туреччина та Єгипет.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Open4Business.

Згідно зі статистикою Державною митною службою (ДМС), у грошовому вираженні експорт титановмісних руд і концентрату скоротився на 90,6% – до $496 тис. Основний експорт здійснювався до Узбекистану (35,61% поставок у грошовому вимірі), Туреччини (35,01%) та Єгипту (29,38%).

Україна за перші 5 місяців 2025 року імпортувала 24 тонни титановмісної руди на суму $39 тис. з Китаю (94,87%, поставки відбулися у січні) та Узбекистану (5,13%, поставки були у травні).

Цьогоріч Україна за п’ять місяців експортувала руди і концентрати ніобієві, танталові, ванадієві та цирконієві до таких країн:

Іспанії — 61,22%;

Італії — 17,65%;

Німеччини — 11,17%.

Водночас 104 тонни таких руд країна імпортувала з:

Іспанії — 55,17%;

Китаю — 28,66%;

Чехії — 11,85%.

Основні видобувні компанії

В Україні наразі титановмісні руди видобувають здебільшого ПрАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), в управління якого передано Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГЗК, Житомирська обл.), а також на ТОВ "Межирічинський ГЗК" і ТОВ "Валки-Ільменіт").

Що таке титанові руди?

Титанові руди — мінеральні утворення, з яких економічно доцільно та технологічно можливо видобувати метал титан (Ті), один з найважливіших конструкційних та стратегічних металів. Враховуючи питому міцність, твердість та корозійну стійкість, титан використовується для побудови літаків, космічних кораблів, складної хімічної апаратури та ядерної техніки. Завдяки заміні сталі на титан вага, наприклад, літаків значно зменшується і тому їхня ефективність значно збільшується.

Нагадаємо, у січні–лютому 2025 року частка залізної та марганцевої руди в загальному обсязі експортних залізничних перевезень в Україні досягла 43,7%.