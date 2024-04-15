Новий максимум: в березні Україна експортувала понад 3,3 млн тонн залізної руди

У березні 2024 року українські підприємства експортували 3,34 мільйона тонн залізорудної сировини (ЗРС) на суму $310,5 мільйонів, встановивши новий максимум поставок за час війни. Протягом останнього кварталу 2023 року експорт коливався в межах 1,5-1,9 мільйона тонн, а доходи складали $143-155 млн.

Про це пише Forbes, посилаючись на дані Державної митної служби.

За перший квартал року загальний обсяг експортованої ЗРС склав понад 9 мільйонів тонн, на суму $863 мільйони, що вдвічі перевищує показники минулого року і становить майже 9% від загальних грошових обсягів українського товарного експорту.

Більшість залізної руди (43%) була експортована до Китаю морським транспортом, в той час як 17% експорту було направлено до Словаччини залізничним шляхом. Вона була направлена до металургійного комбінату в місті Кошице.

Зафіксовано, що у березні обсяг експорту ЗРС ($310,5 млн) навіть перевищив експорт металів і виробів з них, який склав $307,6 млн. Тим не менш, металургійна продукція не змогла перевершити рекорд січня, коли було експортовано 604 тисячі тонн на $338 млн.

Яка ситуація була у 2023 році

Додамо, що у 2023 році українські гірничодобувні компанії зменшили експорт залізної руди на 26% порівняно з 2022 роком, досягнувши показника в 17,75 мільйонів тонн. У порівнянні з передвоєнним 2021 роком, експорт сировини впав на 60%.

Дохід від експорту залізорудної сировини українськими компаніями гірничо-металургійного комплексу у 2023 році скоротився на 39,4% у порівнянні з 2022 роком, склавши $1,77 млрд. Для порівняння, у 2021 році виручка становила $6,89 млрд, що на 74,4% більше ніж у 2023 році.

У грудні 2023 року обсяг експортованої залізної руди склав 1,61 млн тонн, що на 18,2% менше ніж у листопаді того ж року, але в 2,1 рази більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Виручка від експорту за місяць зменшилась на 8,1% порівняно з попереднім місяцем, але зросла на 98,9% в річному вимірі.

Зауважимо, що у лютому 2024 року залізна та марганцева руда знову очолила рейтинг товарів, які експортуються залізницею. Обсяг експорту залізничним транспортом досяг 7,76 млн тонн, що на 260 тис. тонн (або 3,6%), більше, ніж було в березні, і на 2 млн 690 тис. тонн (або 53%), вище, ніж у лютому 2023 року.

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