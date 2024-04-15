Новый максимум: в марте Украина экспортировала более 3,3 млн. тонн железной руды

В марте 2024 года украинские предприятия экспортировали 3,34 миллиона тонн железорудного сырья (ЖРС) на сумму $310,5 миллионов, установив новый максимум поставок за время войны. За последний квартал 2023 года экспорт колебался в пределах 1,5-1,9 миллиона тонн, а доходы составляли $143-155 млн.

Об этом пишет Forbes, ссылаясь на данные Государственной таможенной службы.

За первый квартал года общий объем экспортируемой ЖРС составил более 9 миллионов тонн, на сумму $863 миллиона, что вдвое превышает показатели прошлого года и составляет почти 9% от общих денежных объемов украинского товарного экспорта.

Большинство железной руды (43%) было экспортировано в Китай морским транспортом, в то время как 17% экспорта было направлено в Словакию по железнодорожному пути. Она была направлена в металлургический комбинат в городе Кошице.

Зафиксировано, что в марте объем экспорта ЖРС ($310,5 млн) даже превысил экспорт металлов и изделий из них, который составил $307,6 млн. Тем не менее, металлургическая продукция не смогла превзойти рекорд января, когда было экспортировано 604 тысячи тонн на $338 млн.

Какая ситуация была в 2023 году

Добавим, что в 2023 году украинские горнодобывающие компании снизили экспорт железной руды на 26% по сравнению с 2022 годом, достигнув показателя в 17,75 миллионов тонн. По сравнению с предвоенным 2021 годом экспорт сырья упал на 60%.

Доход от экспорта железорудного сырья украинскими компаниями горно-металлургического комплекса в 2023 году сократился на 39,4% по сравнению с 2022 годом, составив $1,77 млрд. Для сравнения, в 2021 году выручка составила $6,89 млрд, что на 74 % больше чем в 2023 году.

В декабре 2023 года объем экспортируемой железной руды составил 1,61 млн. тонн, что на 18,2% меньше, чем в ноябре того же года, но в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Выручка от экспорта за месяц уменьшилась на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем, но выросла на 98,9% в годовом исчислении.

Заметим, что в феврале 2024 года железная и марганцевая руда вновь возглавила рейтинг товаров, экспортируемых по железной дороге. Объем экспорта железнодорожным транспортом достиг 7,76 млн тонн, что на 260 тыс. тонн (или 3,6%), больше, чем было в марте, и на 2 млн 690 тыс. тонн (или 53%), выше, чем у феврале 2023 года.

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