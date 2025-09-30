Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,16

EUR

48,44

+0,03

Наличный курс:

USD

41,30

41,20

EUR

48,79

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экспорт химикатов из ЕС в прошлом году достиг рекордного уровня: какие страны стали основными покупателями

работник, производство химикатов
Экспорт химикатов из ЕС существенно вырос в 2024 году. / Freepik

В 2024 году экспорт химических веществ и связанных с ними продуктов из ЕС в страны, не входящие в ЕС, вырос до нового рекордного показателя. Общая сумма экспорта выросла на 7% до 560 млрд евро по сравнению с 523 млрд евро в 2023 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.

В то же время стоимость импорта химической продукции в ЕС снизилась на 1%, составив 322 миллиарда евро против 326 миллиардов евро в прошлом году.

Основные игроки и направления экспорта

Среди стран ЕС крупнейшими экспортерами стали:

  • Германия (134 млрд евро);
  • Ирландия (82 млрд евро);
  • Бельгия (62 млрд евро);
  • Франция (54 млрд евро);
  • Нидерланды (50 млрд евро).

Основными направлениями экспорта из ЕС были:

  • Соединенные Штаты (170 млрд евро);
  • Швейцария (64 млрд евро);
  • Великобритания (47 млрд евро);
  • Китай (36 млрд евро);
  • Япония (18 млрд евро).
Фото 2 — Экспорт химикатов из ЕС в прошлом году достиг рекордного уровня: какие страны стали основными покупателями

По импорту химической и сопутствующей продукции из стран вне ЕС в 2024 году Германия была крупнейшим импортером (56 млрд евро), опередив Бельгию (45 млрд евро), Нидерланды (43 млрд евро), Италию (34 млрд евро) и Словению (29 млрд евро).

Ранее сообщалось, что Украина будет регулировать оборот химических веществ и продукции на рынке по европейским стандартам .

Автор:
Татьяна Ковальчук