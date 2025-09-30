- Категория
Экспорт химикатов из ЕС в прошлом году достиг рекордного уровня: какие страны стали основными покупателями
В 2024 году экспорт химических веществ и связанных с ними продуктов из ЕС в страны, не входящие в ЕС, вырос до нового рекордного показателя. Общая сумма экспорта выросла на 7% до 560 млрд евро по сравнению с 523 млрд евро в 2023 году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.
В то же время стоимость импорта химической продукции в ЕС снизилась на 1%, составив 322 миллиарда евро против 326 миллиардов евро в прошлом году.
Основные игроки и направления экспорта
Среди стран ЕС крупнейшими экспортерами стали:
- Германия (134 млрд евро);
- Ирландия (82 млрд евро);
- Бельгия (62 млрд евро);
- Франция (54 млрд евро);
- Нидерланды (50 млрд евро).
Основными направлениями экспорта из ЕС были:
- Соединенные Штаты (170 млрд евро);
- Швейцария (64 млрд евро);
- Великобритания (47 млрд евро);
- Китай (36 млрд евро);
- Япония (18 млрд евро).
По импорту химической и сопутствующей продукции из стран вне ЕС в 2024 году Германия была крупнейшим импортером (56 млрд евро), опередив Бельгию (45 млрд евро), Нидерланды (43 млрд евро), Италию (34 млрд евро) и Словению (29 млрд евро).
Ранее сообщалось, что Украина будет регулировать оборот химических веществ и продукции на рынке по европейским стандартам .