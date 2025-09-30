Экспорт химикатов из ЕС в прошлом году достиг рекордного уровня: какие страны стали основными покупателями

В 2024 году экспорт химических веществ и связанных с ними продуктов из ЕС в страны, не входящие в ЕС, вырос до нового рекордного показателя. Общая сумма экспорта выросла на 7% до 560 млрд евро по сравнению с 523 млрд евро в 2023 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.

В то же время стоимость импорта химической продукции в ЕС снизилась на 1%, составив 322 миллиарда евро против 326 миллиардов евро в прошлом году.

Основные игроки и направления экспорта

Среди стран ЕС крупнейшими экспортерами стали:

Германия (134 млрд евро);

Ирландия (82 млрд евро);

Бельгия (62 млрд евро);

Франция (54 млрд евро);

Нидерланды (50 млрд евро).

Основными направлениями экспорта из ЕС были:

Соединенные Штаты (170 млрд евро);

Швейцария (64 млрд евро);

Великобритания (47 млрд евро);

Китай (36 млрд евро);

Япония (18 млрд евро).

По импорту химической и сопутствующей продукции из стран вне ЕС в 2024 году Германия была крупнейшим импортером (56 млрд евро), опередив Бельгию (45 млрд евро), Нидерланды (43 млрд евро), Италию (34 млрд евро) и Словению (29 млрд евро).

