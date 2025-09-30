Експорт хімікатів з ЄС у минулому році досяг рекордного рівня: які країни стали основними покупцями

У 2024 році експорт хімічних речовин та пов'язаних з ними продуктів з ЄС до країн, що не входять до ЄС, зріс до нового рекордного показника. Загальна сума експорту зросла на 7% до 560 мільярдів євро порівняно з 523 мільярдами євро у 2023 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату.

Водночас вартість імпорту хімічної продукції до ЄС знизилася на 1%, склавши 322 мільярди євро проти 326 мільярдів євро у попередньому році.

Читайте також Україна ратифікувала конвенцію щодо хімічних речовин: вона була підписана ще 33 роки тому

Основні гравці та напрямки експорту

Серед країн ЄС найбільшими експортерами стали:

Німеччина (134 млрд євро);

Ірландія (82 млрд євро);

Бельгія (62 млрд євро);

Франція (54 млрд євро);

Нідерланди (50 млрд євро).

Основними напрямками експорту з ЄС були:

Сполучені Штати (170 млрд євро);

Швейцарія (64 млрд євро);

Велика Британія (47 млрд євро);

Китай (36 млрд євро);

Японія (18 млрд євро).

Щодо імпорту хімічної та супутньої продукції з країн поза ЄС у 2024 році, Німеччина була найбільшим імпортером (56 млрд євро), випередивши Бельгію (45 млрд євро), Нідерланди (43 млрд євро), Італію (34 млрд євро) та Словенію (29 млрд євро).

Раніше повідомлялося, що Україна регулюватиме обіг хімічних речовин та продукції на ринку за європейськими стандартами.