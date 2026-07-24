Экспортер подсолнечного масла Allseeds остановил работу в Одесской области из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности

Один из крупнейших экспортеров растительного масла в Украине, группа Allseed, временно приостановил работу в Одесской области. Причиной послужили масштабные атаки РФ по портовой инфраструктуре региона и рост угроз для работников и предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Allseeds приостановила работу

Группа компаний Allseeds заявила о приостановлении операционной деятельности в Одесской области из-за ухудшения ситуации безопасности и усиления российских атак на портовую и логистическую инфраструктуру региона.

В компании сообщили, что решение было принято из-за значительных рисков для жизни и безопасности работников, а также из-за угрозы повреждения производственных мощностей.

Allseeds отметили, что главной причиной такого шага стала необходимость защитить персонал, сохранить производственные активы, инфраструктуру и возможности для дальнейшего возобновления работы.

"Это сложное решение было принято с учетом первоочередной необходимости обеспечить безопасность работников, а также сохранить производственные активы, инфраструктуру, человеческий и операционный потенциал компании", - говорится в сообщении.

Приостановление деятельности будет происходить в соответствии с украинским законодательством. Компания планирует сохранить необходимые ресурсы для возобновления сделок после стабилизации ситуации безопасности.

В заявлении Allseeds также поблагодарила работников за профессионализм и работу в условиях полномасштабной войны, а партнеров и клиентов - за поддержку и доверие за годы работы в Украине.

О компании Allseeds

Группа Allseeds – один из крупнейших украинских производителей и экспортеров продукции масложировой отрасли. Компания специализируется на переработке масличных культур, хранении и перевалке растительных масел.

Мощности Allseeds позволяют перерабатывать до 1,5 тысяч тонн сои или до 2,4 тысяч тонн подсолнечника в сутки. Компания также имеет более 100 тысяч тонн емкостей для хранения растительного масла и может хранить одновременно до 112 тысяч тонн сухих грузов.

Предприятия группы способны загружать суда грузоподъемностью 60–65 тысяч тонн. Общие мощности по перевалке растительного масла составляют до 1 миллиона тонн в год.

Allseeds входит в число крупнейших экспортеров нерафинированного подсолнечного масла в Украине и занимает третье место по объему экспорта этого вида продукции.

Напомним, после российских обстрелов украинской портовой инфраструктуры мероприятие судов для перевозки аграрной продукции временно приостановилось. Правительство работает над стабилизацией логистики, но мощностей для хранения зерна хватает.