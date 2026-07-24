Експортер соняшникової олії Allseeds зупинив роботу на Одещині через погіршення безпекової ситуації

Один із найбільших експортерів рослинної олії в Україні, група Allseed, тимчасово зупинив роботу на Одещині. Причиною стали масштабні атаки РФ по портовій інфраструктурі регіону та зростання загроз для працівників і підприємства.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Allseeds призупинила роботу

Група компаній Allseeds заявила про призупинення операційної діяльності в Одеській області через погіршення безпекової ситуації та посилення російських атак на портову й логістичну інфраструктуру регіону.

У компанії повідомили, що рішення ухвалили через значні ризики для життя та безпеки працівників, а також через загрозу пошкодження виробничих потужностей.

В Allseeds зазначили, що головною причиною такого кроку стала необхідність захистити персонал, зберегти виробничі активи, інфраструктуру та можливості для подальшого відновлення роботи.

"Це складне рішення було прийняте з огляду на першочергову необхідність забезпечити безпеку працівників, а також зберегти виробничі активи, інфраструктуру, людський та операційний потенціал компанії", - йдеться в повідомленні.

Призупинення діяльності відбуватиметься відповідно до українського законодавства. Компанія планує зберегти необхідні ресурси для відновлення операцій після стабілізації безпекової ситуації.

У заяві Allseeds також подякувала працівникам за професіоналізм і роботу в умовах повномасштабної війни, а партнерам і клієнтам - за підтримку та довіру протягом років роботи в Україні.

Про компанію Allseeds

Група Allseeds - один із найбільших українських виробників та експортерів продукції олійно-жирової галузі. Компанія спеціалізується на переробці олійних культур, зберіганні та перевалці рослинних олій.

Потужності Allseeds дозволяють переробляти до 1,5 тисячі тонн сої або до 2,4 тисячі тонн соняшнику на добу. Компанія також має понад 100 тисяч тонн ємностей для зберігання рослинної олії та може одночасно зберігати до 112 тисяч тонн сухих вантажів.

Підприємства групи здатні завантажувати судна вантажністю 60–65 тисяч тонн. Загальні потужності з перевалки рослинної олії становлять до 1 мільйона тонн на рік.

Allseeds входить до числа найбільших експортерів нерафінованої соняшникової олії в Україні та посідає третє місце за обсягами експорту цього виду продукції.

Нагадаємо, після російських обстрілів української портової інфраструктури захід суден для перевезення аграрної продукції тимчасово призупинився. Уряд працює над стабілізацією логістики, проте потужностей для зберігання зерна вистачає.