Экспортные перевозки жмыха и шротов по железной дороге в январе выросли на 18%

Объем экспортных перевозок жмыха и шротов железнодорожным транспортом в январе вырос на 18% в годовом исчислении.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на RAIL.insider.

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ Валерия Ткачева, за первые 13 дней января объем перевозок жмыхов и дробей в экспортном сообщении составил 114,4 тыс. тонн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 18%, в то же время к декабрю 2025 зафиксировано незначительное сокращение — на 1,3%.

Основной объем грузов — 76% — был перевезен через западные пограничные переходы, в то время как на морские порты пришлось всего 24%.

Сходная логистическая структура наблюдается и в экспорте растительного масла. Через западные пограничные переходы транспортируется 65% объемов, еще 35% — через морские порты. За 13 дней января экспорт масла по железной дороге составил 46,1 тыс. тонн. В то же время, этот показатель сократился на 10% по сравнению с декабрем и на 16% — в годовом измерении.

Заметим, в январе уменьшился объем передачи зерна по железной дороге почти ко всем соседним странам. Общий показатель среднесуточной передачи зерновых грузов и дробей за этот период составил 171 вагон, что на 14 единиц (или на 7,6%) меньше по сравнению с декабрем прошлого года.