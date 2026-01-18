Експортні перевезення макухи та шротів залізницею у січні зросли на 18%

Обсяг експортних перевезень макухи і шротів залізничним транспортом у січні зріс на 18% у річному вимірі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на RAIL.insider.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерія Ткачова, за перші 13 днів січня обсяг перевезень макухи і шротів в експортному сполученні становив 114,4 тис. тонн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зріс на 18%, водночас до грудня 2025 року зафіксовано незначне скорочення — на 1,3%.

Основний обсяг вантажів — 76% — було перевезено через західні прикордонні переходи, тоді як на морські порти припало лише 24%.

Схожа логістична структура спостерігається і в експорті рослинної олії. Через західні прикордонні переходи наразі транспортується 65% обсягів, ще 35% — через морські порти. За 13 днів січня експорт олії залізницею становив 46,1 тис. тонн. Водночас цей показник скоротився на 10% порівняно з груднем та на 16% — у річному вимірі.

Зауважимо, у січні зменшився обсяг передачі зерна залізницею майже до всіх сусідніх країн. Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів за цей період склав 171 вагон, що на 14 одиниць (або на 7,6%) менше порівняно з груднем минулого року.