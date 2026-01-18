Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,55

43,45

EUR

50,80

50,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експортні перевезення макухи та шротів залізницею у січні зросли на 18%

Перевезення макухи і шроту зросло
Перевезення макухи і шроту зросло / Depositphotos

Обсяг експортних перевезень макухи і шротів залізничним транспортом у січні зріс на 18% у річному вимірі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на RAIL.insider.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерія Ткачова, за перші 13 днів січня обсяг перевезень макухи і шротів в експортному сполученні становив 114,4 тис. тонн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зріс на 18%, водночас до грудня 2025 року зафіксовано незначне скорочення — на 1,3%.

Основний обсяг вантажів — 76% — було перевезено через західні прикордонні переходи, тоді як на морські порти припало лише 24%.

Схожа логістична структура спостерігається і в експорті рослинної олії. Через західні прикордонні переходи наразі транспортується 65% обсягів, ще 35% — через морські порти. За 13 днів січня експорт олії залізницею становив 46,1 тис. тонн. Водночас цей показник скоротився на 10% порівняно з груднем та на 16% — у річному вимірі.

Зауважимо, у січні зменшився обсяг передачі зерна залізницею майже до всіх сусідніх країн. Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів за цей період склав 171 вагон, що на 14 одиниць (або на 7,6%) менше порівняно з груднем минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко