Электромобили, дизели или гибриды: каким был украинский авторынок в октябре

Украинский авторынок в октябре 2025 года продемонстрировал существенные отличия в структуре спроса между тремя ключевыми сегментами – внутренними перепродажами, импортом подержанных авто и продажами новых легковых автомобилей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой Институт исследований авторынка.

Анализ регистраций транспортных средств свидетельствует: внутренний рынок остается ориентированным на традиционные бензиновые и дизельные автомобили, импорт б/у – главным источником электрокаров, а сегмент новых авто – зоной роста гибридных технологий.

Внутренний рынок

На рынке внутренних перепродаж продолжают доминировать классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Бензиновые машины удерживают более 42% продаж, а дизель даже продемонстрировал наибольший рост за месяц.

Электромобили же на этом рынке потеряли долю – преимущественно из-за старения моделей и перетока спроса в сегмент "свежепригнанных" авто.

"Внутренний рынок – это "старый" автопарк страны. Он остается консервативным и финансово-ориентированным. Доминирование бензина, дизельных версий и ГБО (суммарно более 93%) логично. Покупатели здесь ищут проверенные, часто более дешевые в обслуживании варианты", – объясняет эксперт Остап Новицкий.

Импорт б/у авто

Сегмент импорта подержанных автомобилей остается главным каналом поступления электрокаров в Украину.

Доля электромобилей здесь выросла почти до 30%, поднявшись на 1,2% за месяц. Чаще всего украинцы везут "электрички" из США и Европы, где они частично потеряли актуальность для первичных владельцев, но остаются привлекательными по цене.

"Рынок импорта – это главный поставщик доступных "зеленых" авто. Тенденция очевидна: доля подержанных электромобилей (почти 30%) продолжает расти (+1,2% за месяц)", – добавляет Новицкий.

Рынок новых авто

Рынок новых легковушек остается наиболее динамичным и технологичным. В октябре здесь произошел резкий рост дизеля (+3,3%), в то время как бензиновые и электромобили потеряли по 2%.

Гибриды, уверенно занимающие более 20% рынка, продемонстрировали очередной рост (+0,7%).

"Главный тренд на рынке новых авто – стабильный рост гибридов (+0,7%). Они заняли нишу "золотой середины" для тех, кто хочет технологическое и экономное авто, но еще не готов к полностью электрическому. Если посмотреть шире, то суммарно электромобили (31,9%) и гибриды (20,9%) резюмирует Новицкий.

В сентябре автопарк Украины пополнился 5,2 тыс. дизельных автомобилей. Это на 10% меньше, чем в августе 2024г.