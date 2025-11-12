Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

+0,06

EUR

48,61

+0,07

Готівковий курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,95

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Електромобілі, дизелі чи гібриди: яким був український авторинок у жовтні

авто
На ринку нових авто зростає попит на дизель і гібриди / Depositphotos

Український авторинок у жовтні 2025 року продемонстрував суттєві відмінності у структурі попиту між трьома ключовими сегментами – внутрішніми перепродажами, імпортом уживаних авто та продажами нових легковиків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Інститут досліджень авторинку.

Аналіз реєстрацій транспортних засобів свідчить: внутрішній ринок залишається орієнтованим на традиційні бензинові та дизельні автомобілі, імпорт уживаних – головним джерелом електрокарів, а сегмент нових авто – зоною зростання гібридних технологій.

Внутрішній ринок

На ринку внутрішніх перепродажів продовжують домінувати класичні авто з двигунами внутрішнього згоряння. Бензинові машини утримують понад 42% продажів, а дизель навіть продемонстрував найбільше зростання за місяць.

Фото 2 — Електромобілі, дизелі чи гібриди: яким був український авторинок у жовтні

Електромобілі ж на цьому ринку втратили частку – переважно через старіння моделей та перетік попиту в сегмент "свіжо пригнаних" авто.

"Внутрішній ринок – це "старий" автопарк країни. Він залишається консервативним і фінансово-орієнтованим. Домінування бензину, дизельних версій та ГБО (сумарно понад 93%) є логічним. Покупці тут шукають перевірені, часто дешевші в обслуговуванні варіанти", – пояснює експерт Остап Новицький.

Імпорт вживаних авто

Сегмент імпорту вживаних автомобілів залишається головним каналом надходження електрокарів в Україну.

Фото 3 — Електромобілі, дизелі чи гібриди: яким був український авторинок у жовтні

Частка електромобілів тут зросла до майже 30%, піднявшись на 1,2% за місяць. Найчастіше українці везуть "електрички" зі США та Європи, де вони вже частково втратили актуальність для первинних власників, але залишаються привабливими за ціною.

"Ринок імпорту – це головний постачальник доступних "зелених" авто. Тенденція очевидна: частка вживаних електромобілів (майже 30%) продовжує зростати (+1,2% за місяць)", – додає Новицький.

Ринок нових авто

Ринок нових легковиків залишається найбільш динамічним і технологічним. У жовтні тут відбулося різке зростання дизеля (+3,3%), тоді як бензинові та електромобілі втратили по 2%.

Фото 4 — Електромобілі, дизелі чи гібриди: яким був український авторинок у жовтні

Гібриди, які впевнено займають понад 20% ринку, продемонстрували чергове зростання (+0,7%).

"Головний тренд на ринку нових авто – стабільне зростання гібридів (+0,7%). Вони зайняли нішу "золотої середини" для тих, хто хоче технологічне та економне авто, але ще не готовий до повністю електричного. Якщо подивитися ширше, то сумарно електромобілі (31,9%) та гібриди (20,9%) вже охопили понад 52% ринку нових авто", –  резюмує Новицький. 

Зауважимо, у вересні автопарк України поповнився 5,2 тис. дизельних автомобілів. Це на 10% менше, ніж у серпні 2024 року.

Автор:
Тетяна Гойденко