Електромобілі, дизелі чи гібриди: яким був український авторинок у жовтні

Український авторинок у жовтні 2025 року продемонстрував суттєві відмінності у структурі попиту між трьома ключовими сегментами – внутрішніми перепродажами, імпортом уживаних авто та продажами нових легковиків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Інститут досліджень авторинку.

Аналіз реєстрацій транспортних засобів свідчить: внутрішній ринок залишається орієнтованим на традиційні бензинові та дизельні автомобілі, імпорт уживаних – головним джерелом електрокарів, а сегмент нових авто – зоною зростання гібридних технологій.

Внутрішній ринок

На ринку внутрішніх перепродажів продовжують домінувати класичні авто з двигунами внутрішнього згоряння. Бензинові машини утримують понад 42% продажів, а дизель навіть продемонстрував найбільше зростання за місяць.

Електромобілі ж на цьому ринку втратили частку – переважно через старіння моделей та перетік попиту в сегмент "свіжо пригнаних" авто.

"Внутрішній ринок – це "старий" автопарк країни. Він залишається консервативним і фінансово-орієнтованим. Домінування бензину, дизельних версій та ГБО (сумарно понад 93%) є логічним. Покупці тут шукають перевірені, часто дешевші в обслуговуванні варіанти", – пояснює експерт Остап Новицький.

Імпорт вживаних авто

Сегмент імпорту вживаних автомобілів залишається головним каналом надходження електрокарів в Україну.

Частка електромобілів тут зросла до майже 30%, піднявшись на 1,2% за місяць. Найчастіше українці везуть "електрички" зі США та Європи, де вони вже частково втратили актуальність для первинних власників, але залишаються привабливими за ціною.

"Ринок імпорту – це головний постачальник доступних "зелених" авто. Тенденція очевидна: частка вживаних електромобілів (майже 30%) продовжує зростати (+1,2% за місяць)", – додає Новицький.

Ринок нових авто

Ринок нових легковиків залишається найбільш динамічним і технологічним. У жовтні тут відбулося різке зростання дизеля (+3,3%), тоді як бензинові та електромобілі втратили по 2%.

Гібриди, які впевнено займають понад 20% ринку, продемонстрували чергове зростання (+0,7%).

"Головний тренд на ринку нових авто – стабільне зростання гібридів (+0,7%). Вони зайняли нішу "золотої середини" для тих, хто хоче технологічне та економне авто, але ще не готовий до повністю електричного. Якщо подивитися ширше, то сумарно електромобілі (31,9%) та гібриди (20,9%) вже охопили понад 52% ринку нових авто", – резюмує Новицький.

Зауважимо, у вересні автопарк України поповнився 5,2 тис. дизельних автомобілів. Це на 10% менше, ніж у серпні 2024 року.