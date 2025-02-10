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"Энергоатом" выплатил 12 млрд грн долга "Гарантированному покупателю"

"Энергоатом" выплатил 12 млрд грн долга "Гарантированному покупателю"
Фото: Энергоатом

Хозяйственный суд Киева 5 февраля закрыл производство по делу об удержании многомиллиардного долга с НАЭК "Энергоатом" перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель" за предоставленные услуги по обеспечению доступности электроэнергии для населения.

Соответствующая информация содержится в судебном реестре, сообщает отраслевое издание ExPro.

Согласно материалам суда, производство по делу было закрыто по части взыскания основного долга на сумму 12,4 млрд грн, поскольку ответчик погасил эту задолженность уже после открытия производства.

Что известно о долге

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" подало в суд иск против "Энергоатома" по взысканию 14,4 млрд грн долга по механизму ПСО для населения, из которых 12,4 млрд грн составила основная задолженность.

Согласно материалам суда, истец утверждал, что "Энергоатом" не выполнил обязательство по договору о предоставлении услуг по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей, нарушив условия полной и своевременной оплаты стоимости услуг за период с февраля 2023 года по июнь 2024 года.

Однако 24 декабря 2024 года был произведен последний платеж, которым спорная задолженность фактически погашена в полном объеме.

Энергоатом объяснял задержки платежей форс-мажорными обстоятельствами из-за войны (оккупация ЗАЭС, потеря производственных мощностей) и предоставил соответствующий сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре.

О ГП "Гарантированный покупатель"

ГП "Гарантированный покупатель" – это государственное предприятие, созданное в 2019 году, выполняющее три ключевые функции на рынке электроэнергии Украины:

  • закупку электроэнергии у производителей из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу;
  • обеспечение доступности электроэнергии для бытовых потребителей через механизм ПСО;
  • организацию аукционов для возобновляемого поколения.

Напомним, ранее сообщалось, что бизнес предлагает привлечь банковскую ликвидность по погашению долгов на энергорынке.

Отметим, что правительство приняло постановление, определяющее основные принципы торговой политики государственного предприятия "Гарантированный покупатель".

Автор:
Ольга Опенько