"Енергоатом" виплатив 12 млрд грн боргу "Гарантованому покупцю"

Господарський суд Києва 5 лютого закрив провадження у справі щодо стягнення багатомільярдного боргу з НАЕК "Енергоатом" перед державним підприємством "Гарантований покупець" за надані послуги із забезпечення доступності електроенергії для населення.

Відповідна інформація міститься в судовому реєстрі, інформує галузеве видання ExPro.

Згідно з матеріалами суду, провадження у справі було закрито в частині стягнення основного боргу на суму 12,4 млрд грн, оскільки відповідач погасив цю заборгованість вже після відкриття провадження.

Що відомо про борг

Державне підприємство "Гарантований покупець" подало до суду позов проти "Енергоатому" щодо стягнення 14,4 млрд грн боргу за механізмом ПСО для населення, з яких 12,4 млрд грн становила основна заборгованість.

Згідно з матеріалами суду, позивач стверджував, що "Енергоатом" не виконав зобов’язання за договором про надання послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів, порушивши умови щодо повної та своєчасної оплати вартості послуг за період з лютого 2023 року по червень 2024 року.

Однак 24 грудня 2024 року було здійснено останній платіж, яким спірну заборгованість фактично погашено в повному обсязі.

Енергоатом пояснював затримки платежів форс-мажорними обставинами через війну (окупація ЗАЕС, втрата виробничих потужностей) і надав відповідний сертифікат Торгово-промислової палати про форс-мажор.

Про ДП "Гарантований покупець"

ДП "Гарантований покупець" – це державне підприємство, створене у 2019 році, яке виконує три ключові функції на ринку електроенергії України:

закупівлю електроенергії у виробників з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом;

забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів через механізм ПСО;

організацію аукціонів для відновлюваної генерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бізнес пропонує залучити банківську ліквідність для погашення боргів на енергоринку.

Зауважимо, уряд ухвалив постанову, що визначає основні принципи торговельної політики державного підприємства "Гарантований покупець".