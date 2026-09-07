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"Энергоатом" заявляет о критической ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

ЗАЭС
ЗАЭС находится под оккупацией россиян с марта 2022 года. Фото: facebook.com/zapnpp

На временно оккупированной русскими войсками Запорожской атомной электростанции сохраняется критическая ситуация с ядерной и радиационной сохранностью.

Как пишет Dilo, об этом сообщил "Энергоатом".

В компании заявили, что фактическое состояние ЗАЭС свидетельствует о системном нарушении базовых принципов ядерной безопасности. Внешнее питание станция потеряла 20 августа, после чего была вынуждена перейти на аварийные дизель-генераторы.

Это уже 27 случай полного обесточивания ЗАЭС с начала полномасштабной войны России против Украины.

В "Энергоатоме" отмечают, что аварийные генераторы не рассчитаны на столь длительную работу как основной источник питания. Постоянные запуски, переключения и погрузки повышают риск технических отказов.

Особую опасность представляет возможность одновременного выхода из строя нескольких систем по одной причине. Такой сценарий в компании называют одной из самых серьезных угроз ядерной безопасности.

Все энергоблоки ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки. В то же время, даже в таком режиме станции необходимо стабильное электроснабжение для контроля бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива и других критически важных систем.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что гарантией безопасности на станции будет только полный вывод россиян оттуда – гражданских и военных.

5 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о локальном прекращении огня вблизи станции, необходимом для проведения работ по восстановлению внешнего электроснабжения.

Что происходит на ЗАЭС?

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.

Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Но Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную   военную базу. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями. Кроме того, российские военные разворачивают в ЗАЭС пункты управления дронами.

Автор:
Светлана Манько

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