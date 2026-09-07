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"Енергоатом" заявляє про критичну ситуацію з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС

ЗАЕС
ЗАЕС перебуває під окупацією росіян із березня 2022 року. Фото: facebook.com/zapnpp

На тимчасово окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції зберігається критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою. 

Як пише Dilo, про це повідомив "Енергоатом".

У компанії заявили, що фактичний стан ЗАЕС свідчить про системне порушення базових принципів ядерної безпеки. Зовнішнє живлення станція втратила 20 серпня, після чого була змушена перейти на аварійні дизель-генератори.

Це вже 27-й випадок повного знеструмлення ЗАЕС від початку повномасштабної війни Росії проти України.

В "Енергоатомі" наголошують, що аварійні генератори не розраховані на настільки тривалу роботу як основне джерело живлення. Постійні запуски, перемикання та навантаження підвищують ризик технічних відмов.

Особливу небезпеку становить можливість одночасного виходу з ладу кількох систем з однієї причини. Такий сценарій у компанії називають однією з найсерйозніших загроз для ядерної безпеки.

Усі енергоблоки ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину. Водночас навіть у такому режимі станції необхідне стабільне електропостачання для контролю басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива та інших критично важливих систем.

В "Енергоатомі" підкреслили, що гарантією безпеки на станції буде лише повне виведення росіян звідти – цивільних та військових.

5 вересня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про локальне припинення вогню поблизу станції, необхідне для проведення робіт із відновлення зовнішнього електропостачання.

Що відбувається на ЗАЕС?

Запорізька АЕС в Енергодарі до війни забезпечувала близько п'ятої частини всієї української електроенергії та була найбільшою атомною станцією у Європі. 

Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Але Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями. Крім того, російські військові розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами.

Автор:
Світлана Манько

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