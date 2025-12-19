Запланована подія 2

Энергонезависимость образования: правительство выделило более 350 млн грн на генераторы и тепло для университетов и МАН

Кабинет Министров выделил более 350 миллионов гривен в поддержку энергостойкости украинского образования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Основная часть направлена на подготовку к отопительному сезону и закупку оборудования для энергонезависимости.

Финансирование позволит учебным заведениям поддерживать бесперебойный учебный процесс даже в условиях возможных отключений электроэнергии и обеспечить базовые бытовые потребности студентов и преподавателей.

Поддержка университетов

Для нужд учреждений высшего образования выделен основной массив средств, распределенный по двум направлениям:

  • 125 млн грн направлено на приобретение генераторов, аккумуляторов (зарядных станций) и инверторов. Эти закупки необходимы, чтобы учебный процесс и критически важные системы университетов работали бесперебойно.
  • 220,5 млн грн предусмотрено на осуществление мер по своевременной оплате средств за потребленные коммунальные услуги и энергоносители. Это позволяет заведениям высшего образования проходить отопительный сезон без кассовых разрывов и держать базовую операционную стойкость: тепло, вода, электричество, связь.

Энергонезависимость для Малой академии наук

Дополнительно 5,1 млн. грн. получила Малая академия наук Украины. Средства будут направлены на оборудование для 8 локаций МАН. В частности, будут приобретены зарядные станции, комплекты энергонезависимости и дизельные генераторы.

Это позволит юным ученым не прерывать работу со сложным оборудованием во время перебоев в сети, особенно в местах, где использование обычных генераторов нецелесообразно.

"МОН обеспечит координацию использования средств в соответствии с бюджетными назначениями и действующими процедурами закупок, а также мониторинг их направления по назначению", - подчеркнула Свириденко.

Ранее сообщалось, что 34 заведения высшего образования, которые работают в прифронтовых условиях или были релоцированы в результате российской агрессии, получат финансирование на сумму более 120 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб