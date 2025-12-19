- Категорія
Енергонезалежність освіти: уряд виділив понад 350 млн грн на генератори та тепло для університетів і МАН
Кабінет Міністрів виділив понад 350 мільйонів гривень на підтримку енергостійкості української освіти.
Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Основна частина коштів спрямована на підготовку до опалювального сезону та закупівлю обладнання для енергонезалежності.
Фінансування дозволить закладам освіти підтримувати безперебійний навчальний процес навіть в умовах можливих відключень електроенергії та забезпечити базові побутові потреби студентів і викладачів.
Підтримка університетів
Для потреб закладів вищої освіти виділено основний масив коштів, який розподілено за двома напрямами:
- 125 млн грн спрямовано на придбання генераторів, акумуляторів (зарядних станцій) та інверторів. Ці закупівлі потрібні, щоб навчальний процес і критично важливі системи університетів працювали безперебійно.
- 220,5 млн грн передбачено на здійснення заходів із своєчасної сплати коштів за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Це дає змогу закладам вищої освіти проходити опалювальний сезон без касових розривів і тримати базову операційну стійкість: тепло, вода, електрика, зв’язок.
Енергонезалежність для Малої академії наук
Додатково 5,1 млн грн отримала Мала академія наук України. Кошти спрямують на обладнання для 8 локацій МАН. Зокрема, будуть придбані зарядні станції, комплекти енергонезалежності та дизельні генератори.
Це дозволить юним науковцям не переривати роботу зі складним обладнанням під час перебоїв у мережі, особливо в місцях, де використання звичайних генераторів є недоцільним.
"МОН забезпечить координацію використання коштів відповідно до бюджетних призначень і чинних процедур закупівель, а також моніторинг їхнього спрямування за призначенням", - наголосила Свириденко.
Раніше повідомлялося, що 34 заклади вищої освіти, які працюють у прифронтових умовах або були релоковані внаслідок російської агресії, отримають фінансування на суму понад 120 мільйонів гривень.