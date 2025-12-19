Енергонезалежність освіти: уряд виділив понад 350 млн грн на генератори та тепло для університетів і МАН

Кабінет Міністрів виділив понад 350 мільйонів гривень на підтримку енергостійкості української освіти.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Основна частина коштів спрямована на підготовку до опалювального сезону та закупівлю обладнання для енергонезалежності.

Фінансування дозволить закладам освіти підтримувати безперебійний навчальний процес навіть в умовах можливих відключень електроенергії та забезпечити базові побутові потреби студентів і викладачів.

Підтримка університетів

Для потреб закладів вищої освіти виділено основний масив коштів, який розподілено за двома напрямами:

125 млн грн спрямовано на придбання генераторів, акумуляторів (зарядних станцій) та інверторів. Ці закупівлі потрібні, щоб навчальний процес і критично важливі системи університетів працювали безперебійно.

220,5 млн грн передбачено на здійснення заходів із своєчасної сплати коштів за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Це дає змогу закладам вищої освіти проходити опалювальний сезон без касових розривів і тримати базову операційну стійкість: тепло, вода, електрика, зв'язок.

Енергонезалежність для Малої академії наук

Додатково 5,1 млн грн отримала Мала академія наук України. Кошти спрямують на обладнання для 8 локацій МАН. Зокрема, будуть придбані зарядні станції, комплекти енергонезалежності та дизельні генератори.

Це дозволить юним науковцям не переривати роботу зі складним обладнанням під час перебоїв у мережі, особливо в місцях, де використання звичайних генераторів є недоцільним.

"МОН забезпечить координацію використання коштів відповідно до бюджетних призначень і чинних процедур закупівель, а також моніторинг їхнього спрямування за призначенням", - наголосила Свириденко.

Раніше повідомлялося, що 34 заклади вищої освіти, які працюють у прифронтових умовах або були релоковані внаслідок російської агресії, отримають фінансування на суму понад 120 мільйонів гривень.