- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Энергосистема Украины: когда и где будут отключать свет на Рождество?
Завтра, 25 декабря, во всех регионах Украины вводятся повременные отключения электроэнергии для населения и ограничение мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Причиной введения мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Прессслужба не сообщила, сколько очередей отключений будет и в какое время они состоятся.
В Укрэнерго напоминают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной. Время и объем отключений электроэнергии по вашему адресу могут изменяться, поэтому актуальные графики следует проверять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Кроме того, в пресс-службе советуют использовать электроэнергию бережливо, когда она доступна по графику, чтобы поддержать стабильную работу энергосистемы для всех потребителей.
Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.