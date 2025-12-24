Энергосистема Украины: когда и где будут отключать свет на Рождество?

Завтра, 25 декабря, во всех регионах Украины вводятся повременные отключения электроэнергии для населения и ограничение мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Причиной введения мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Прессслужба не сообщила, сколько очередей отключений будет и в какое время они состоятся.

В Укрэнерго напоминают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной. Время и объем отключений электроэнергии по вашему адресу могут изменяться, поэтому актуальные графики следует проверять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Кроме того, в пресс-службе советуют использовать электроэнергию бережливо, когда она доступна по графику, чтобы поддержать стабильную работу энергосистемы для всех потребителей.

Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.