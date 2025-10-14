Ericsson отметилась наибольшим ростом акций за семь лет благодаря продаже активов

Акции Ericsson AB выросли больше всего за последние семь лет после того, как компания зафиксировала существенный рост прибыли и денежного потока в третьем квартале благодаря продаже подразделения Iconectiv, специализирующегося на маршрутизации звонков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Прибыль Ericsson растет

Скорректированная прибыль Ericsson за третий квартал более чем вдвое превысила показатель прошлого года, достигнув 15,8 миллиарда шведских крон (примерно 1,67 млрд долларов США), в значительной степени благодаря продаже активов. Для сравнения, в тот же период 2024 года прибыль компании составляла 7,76 миллиарда крон. Продажа подразделения Iconectiv обеспечила единовременный прирост капитала в размере 7,6 миллиарда крон.

Улучшенная финансовая позиция компании открывает возможности для возврата средств акционерам, в частности, через дивиденды или выкуп акций, сообщил генеральный директор Борье Экхольм.

В результате публикации данных в Стокгольме акции Ericsson выросли на 15%, что стало самым большим ежедневным приростом с апреля 2018 года.

Ericsson повышает маржу несмотря на спад продаж

Ericsson продолжает сокращать расходы и увеличивать маржу на сложном рынке телекоммуникационного оборудования. Скорректированная валовая маржа за третий квартал выросла до 48,1% против 46,3% в прошлом году, хотя чистые продажи упали на 9% до 56,2 миллиарда шведских крон из-за спада в мобильных сетях и продажи подразделения Iconectiv.

Компания показала рост в облачном бизнесе (+3% до 15,3 млрд. крон), а также стабилизацию продаж в Северной Америке. В то же время негативное влияние валютных курсов снизило доходы на 4,2 млрд крон. Аналитики отмечают, что Ericsson демонстрирует стойкие результаты в непростых условиях, но для поддержания прибыльности компании придется продолжать сокращение издержек.

О Ericsson

Ericsson – шведская технологическая компания, один из ведущих мировых поставщиков телекоммуникационного оборудования и услуг, основанная в 1876 году Ларсом Магнусом Эриксоном. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме.

Основная деятельность Ericsson заключается в производстве оборудования для мобильных и широкополосных сетей, а также предоставлении сопутствующих услуг. Компания активно развивает технологии 5G, Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект и облачные решения.

Ericsson работает в 180 странах мира и обслуживает сети, которыми пользуется более 2,5 миллиарда абонентов. Среди исторических достижений компании – участие в разработке технологии Bluetooth, телефонизация городов, включая Киев в 1893 году, а также совместное предприятие Sony Ericsson для производства мобильных телефонов, существовавшее с 2001 по 2011 год. Дочернее предприятие Ericsson в Украине было зарегистрировано в Киеве в 1997 году.

Компания инвестирует значительные средства в научные исследования и разработки, что позволяет ей удерживать технологическое лидерство. Более 40% мирового мобильного трафика проходят через сети на оборудовании Ericsson.