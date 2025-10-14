Ericsson відзначилася найбільшим зростанням акцій за сім років завдяки продажу активів

Акції Ericsson AB зросли найбільше за останні сім років після того, як компанія зафіксувала суттєве зростання прибутку та грошового потоку в третьому кварталі завдяки продажу підрозділу Iconectiv, що спеціалізується на маршрутизації дзвінків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Прибуток Ericsson зростає

Скоригований прибуток Ericsson за третій квартал більш ніж удвічі перевищив показник минулого року, досягнувши 15,8 мільярда шведських крон (приблизно 1,67 млрд доларів США), значною мірою завдяки продажу активів. Для порівняння, у той самий період 2024 року прибуток компанії складав 7,76 мільярда крон. Продаж підрозділу Iconectiv забезпечив одноразовий приріст капіталу в розмірі 7,6 мільярда крон.

Покращена фінансова позиція компанії відкриває можливості для повернення коштів акціонерам, зокрема через дивіденди або викуп акцій, повідомив генеральний директор Бор'є Екхольм.

У результаті публікації цих даних у Стокгольмі акції Ericsson зросли на 15%, що стало найбільшим щоденним приростом з квітня 2018 року.

Ericsson підвищує маржу попри спад продажів

Ericsson продовжує скорочувати витрати та підвищувати маржу на складному ринку телекомунікаційного обладнання. Скоригована валова маржа за третій квартал зросла до 48,1% проти 46,3% минулого року, хоча чисті продажі впали на 9% до 56,2 мільярда шведських крон через спад у мобільних мережах і продаж підрозділу Iconectiv.

Компанія показала зростання у хмарному бізнесі (+3% до 15,3 млрд крон), а також стабілізацію продажів у Північній Америці. Водночас негативний вплив валютних курсів знизив доходи на 4,2 млрд крон. Аналітики відзначають, що Ericsson демонструє стійкі результати в непростих умовах, але для підтримки прибутковості компанії доведеться продовжувати скорочення витрат.

Про Ericsson

Ericsson — шведська технологічна компанія, один із провідних світових постачальників телекомунікаційного обладнання та послуг, заснована у 1876 році Ларсом Магнусом Ерікссоном. Штаб-квартира компанії розташована у Стокгольмі.

Основна діяльність Ericsson полягає у виробництві обладнання для мобільних та широкосмугових мереж, а також наданні супутніх послуг. Компанія активно розвиває технології 5G, Інтернет речей (IoT), штучний інтелект та хмарні рішення.

Ericsson працює у 180 країнах світу та обслуговує мережі, якими користуються понад 2,5 мільярда абонентів. Серед історичних досягнень компанії — участь у розробці технології Bluetooth, телефонізація міст, включаючи Київ у 1893 році, а також спільне підприємство Sony Ericsson для виробництва мобільних телефонів, яке існувало з 2001 до 2011 року. Дочірнє підприємство Ericsson в Україні було зареєстроване у Києві у 1997 році.

Компанія інвестує значні кошти у наукові дослідження та розробки, що дозволяє їй утримувати технологічне лідерство. Понад 40% світового мобільного трафіку проходить через мережі на обладнанні Ericsson.