ЕС найдет способ предоставить Украине кредит на 90 млрд евро – Урсула фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заверила, что Евросоюз реализует альтернативные механизмы для выполнения своих финансовых обещаний, несмотря на задержку с разблокированием кредита на 90 млрд евро для Украины.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на Укринформ, об этом она сказала во время выступления на ежегодной конференции послов ЕС в Брюсселе.

"Европа всегда будет с Украиной - независимо от того, что происходит где-нибудь. Мы все хотим, чтобы этот ужас и кровопролитие закончились. И никто не хочет мира больше, чем народ Украины", - подчеркнула фон дер Ляен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что завершение войны должно сделать невозможным любую угрозу новых конфликтов в будущем.

Она заверила, что ЕС вместе с международными партнерами прилагает усилия для создания надежных гарантий безопасности, которые обеспечат Украине справедливый и длительный мир.

"Вот почему мы предложили кредит в размере 90 млрд евро для финансирования потребностей Украины. Вы все видели трудности, с которыми мы столкнулись, пытаясь претворить его в жизнь - даже после того, как все 27 лидеров согласились на это", - заявила она.

Урсула фон дер Ляен подтвердила намерение выплатить кредит в размере 90 млрд, отметив важность выполнения обещаний. Она добавила, что это вопросы безопасности и репутации ЕС, поэтому обязательства будут реализованы в любом случае, и отметила, что та же логика применяется и к вопросу расширения ЕС.

"Было много дискуссий относительно того, насколько своевременно мы достигаем результата в этом процессе, основанном на заслугах. Но очень важно, чтобы мы подготовились - приблизив Западные Балканы, Молдову и Украину к нашему Союзу уже сейчас", - отметила председатель Еврокомиссии.

Как сообщалось, Европейский Союз планирует обратиться к международным партнерам с просьбой о дополнительной финансовой поддержке для Украины. Лидеры ЕС будут призывать страны G7 помочь закрыть разрыв в размере 30 миллиардов евро.

Эта сумма критически необходима для стабилизации экономики страны на пятом году полномасштабного вторжения.

Венгрия заблокировала 90 млрд евро кредита для Украины

Ранее о том, что Венгрия заблокировала кредит от ЕС для Украины, написало издание The Financial Times.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

Напомним, 24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.