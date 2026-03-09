ЄС знайде спосіб надати Україні кредит на 90 млрд євро – Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз реалізує альтернативні механізми для виконання своїх фінансових обіцянок, попри затримку з розблокуванням кредиту на 90 млрд євро для України.

Як пише Delo.ua, посилаючись на Укрінформ, про це вона сказала під час виступу на щорічній конференції послів ЄС у Брюсселі.

"Європа завжди буде з Україною - незалежно від того, що відбувається деінде. Ми всі хочемо, щоб цей жах і кровопролиття закінчилися. І ніхто не хоче миру більше, ніж народ України", - наголосила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії підкреслила, що завершення війни має унеможливити будь-яку загрозу нових конфліктів у майбутньому.

Вона запевнила, що ЄС разом із міжнародними партнерами докладає зусиль для створення надійних гарантій безпеки, які забезпечать Україні справедливий та тривалий мир.

"Ось чому ми запропонували кредит в розмірі 90 млрд євро для фінансування потреб України. Ви всі бачили труднощі, з якими ми зіткнулися, намагаючись втілити його в життя - навіть після того, як усі 27 лідерів погодилися на це", - заявила вона.

Урсула фон дер Ляєн підтвердила намір виплатити кредит у розмірі 90 млрд, наголосивши на важливості виконання обіцянок. Вона додала, що це питання безпеки та репутації ЄС, тому зобов'язання будуть реалізовані у будь-якому разі, та зауважила, що та сама логіка застосовується і до питання розширення ЄС.

"Було багато дискусій щодо того, наскільки своєчасно ми досягаємо результату у цьому процесі, заснованому на заслугах. Але надзвичайно важливо, щоб ми підготувалися - наблизивши Західні Балкани, Молдову та Україну до нашого Союзу вже зараз" - зауважила голова Єврокомісії.

Як повідомлялося, Європейський Союз планує звернутися до міжнародних партнерів із проханням про додаткову фінансову підтримку для України. Лідери ЄС закликатимуть країни G7 допомогти закрити розрив у розмірі 30 мільярдів євро.

Ця сума є критично необхідною для стабілізації економіки країни на п'ятому році повномасштабного вторгнення.

Угорщина заблокувала 90 млрд євро кредиту для України

Раніше про те, що Угорщина заблокувала кредит від ЄС для України, написало видання The Financial Times.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення. Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

Нагадаємо, 24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.