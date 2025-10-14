ЕС оштрафовал Gucci, Chloé и Loewe на 157 млн евро за контроль цен

Европейская комиссия оштрафовала модные дома класса люкс Gucci, Chloé и Loewe на общую сумму 157 млн евро за нарушение правил конкуренции. Бренды ограничили независимых розничных продавцов в установлении собственных цен на продукцию, противоречащую антимонопольным нормам ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Time.

ЕС наказывает люксовые бренды

Европейская комиссия, отвечающая за соблюдение правил конкуренции и антимонопольного законодательства в ЕС, заявила, что бренды Gucci, Chloé и Loewe ограничили возможности независимых реселлеров устанавливать собственные розничные цены почти на весь свой ассортимент.

Дома моды также предписывали торговцам не превышать установленные максимальные уровни скидок и соблюдать конкретные периоды распродаж, говорится в заявлении комиссии, опубликованном вместе с объявлением о штрафах.

"Gucci, Chloé и Loewe стремились, чтобы их розничные торговцы применяли те же цены и условия продаж, которые они применяли в собственных каналах прямых продаж", - заявила комиссия, добавив, что такая практика имела место в магазинах и онлайн.

Штрафы уменьшены за сотрудничество

Европейская комиссия объявила о штрафах, наложенных во вторник после рейдов в компаниях в апреле 2023 года, что привело к прекращению практики контроля цен. Gucci был оштрафован на 119,7 млн евро, Chloé – на 19,7 млн евро, а Loewe – на 18 млн евро.

Штрафы Gucci и Loewe были уменьшены на 50% за сотрудничество со следствием, тогда как Chloé получила 15% скидку за аналогичную помощь.

Loewe, принадлежащая французской группе LVMH, подтвердила заключение соглашения и отметила свое стремление действовать в строгом соответствии с законодательством о конкуренции. Владелец Gucci, компания Kering, признал решение ЕС, отметив, что оно касается прошлой коммерческой практики, которая уже была учтена. Владелец Chloé, Richemont, пока не дал комментарии.

Как интернет изменяет правила игры для брендов

Модные бренды обычно получают более высокую маржу от продаж в собственных бутиках и на официальных веб-сайтах. Роскошные бренды традиционно уходили от значительных скидок и ограничивали поставки продукции, чтобы сохранить восприятие своей эксклюзивности.

Однако появление мультибрендовых онлайн-магазинов сделало товары класса люкс доступными на растущем количестве платформ по разным ценовым категориям, усложнив брендам полный контроль над коммерческой деятельностью.

Так, в 2023 году французские власти штрафовали Rolex France на 91,6 млн евро за запрет посторонним розничным продавцам продавать часы онлайн, продемонстрировав строгое отношение к практикам ограничения продаж в цифровой среде.

