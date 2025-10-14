ЄС оштрафував Gucci, Chloé та Loewe на 157 млн євро за контроль цін

Європейська комісія оштрафувала модні будинки класу люкс Gucci, Chloé та Loewe на загальну суму 157 млн євро за порушення правил конкуренції. Бренди обмежили незалежних роздрібних продавців у встановленні власних цін на продукцію, що суперечить антимонопольним нормам ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Time.

ЄС карає люксові бренди

Європейська комісія, яка відповідає за дотримання правил конкуренції та антимонопольного законодавства в ЄС, заявила, що бренди Gucci, Chloé та Loewe обмежили можливості незалежних реселерів встановлювати власні роздрібні ціни майже на весь свій асортимент.

Будинки моди також наказували торговцям не перевищувати встановлені максимальні рівні знижок та дотримуватися конкретних періодів розпродажів, йдеться у заяві комісії, опублікованій разом з оголошенням про штрафи.

"Gucci, Chloé та Loewe прагнули, щоб їхні роздрібні торговці застосовували ті самі ціни та умови продажу, які вони застосовували у власних каналах прямих продажів", – заявила комісія, додавши, що така практика мала місце в магазинах та онлайн.

Штрафи зменшені за співпрацю

Європейська комісія оголосила про штрафи, накладені у вівторок, після рейдів у компаніях у квітні 2023 року, що призвело до припинення практики контролю цін. Gucci було оштрафовано на 119,7 млн євро, Chloé — на 19,7 млн євро, а Loewe — на 18 млн євро.

Штрафи Gucci та Loewe були зменшені на 50% за співпрацю зі слідством, тоді як Chloé отримала 15%-ву знижку за аналогічну допомогу.

Loewe, що належить французькій групі LVMH, підтвердила укладення угоди та наголосила на своєму прагненні діяти у суворій відповідності до законодавства про конкуренцію. Власник Gucci, компанія Kering, визнав рішення ЄС, зазначивши, що воно стосується минулої комерційної практики, яка вже була врахована. Власник Chloé, Richemont, наразі не надав коментарів.

Як інтернет змінює правила гри для брендів

Модні бренди зазвичай отримують вищу маржу від продажів у власних бутиках та на офіційних веб-сайтах. Розкішні бренди традиційно уникали значних знижок і обмежували постачання продукції, щоб зберегти сприйняття своєї ексклюзивності.

Однак поява мультибрендових онлайн-магазинів зробила товари класу люкс доступними на дедалі більшій кількості платформ за різними ціновими категоріями, ускладнивши брендам повний контроль над комерційною діяльністю.

Так, у 2023 році французька влада штрафувала Rolex France на 91,6 млн євро за заборону стороннім роздрібним продавцям продавати годинники онлайн, продемонструвавши суворе ставлення до практик обмеження продажів у цифровому середовищі.

