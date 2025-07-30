ЕС внедряет новую систему пограничного контроля: что такое EES и когда она заработает

Новая система под названием "Система въезда-выезда" (Entry/Exit Scheme, EES) на внешних границах Евросоюза начнет постепенно внедряться с 12 октября. Ожидается, что страны ЕС внедрят систему в течение шести месяцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение Европейской комиссии.

Новая система будет регистрировать данные граждан стран, не входящих в ЕС, въезжающих в 29 европейских стран, регистрируя их биометрические данные, включая отпечатки пальцев и изображения лица.

Система направлена на упрощение процесса въезда для граждан не входящих в ЕС стран, а также на борьбу с незаконным въездом и мошенничеством с личными данными.

Зачем ЕС внедряет новую систему

Система предоставит точные данные о пересечении границы, что позволит эффективно выявлять нарушения, такие как превышение срока пребывания.

EES поможет бороться с подделкой документов и мошенничеством с личными данными.

Система будет способствовать предотвращению нелегальной миграции и усилит безопасность граждан ЕС.

Благодаря автоматизированным проверкам путешествия станут более плавными и безопасными.

EES разработана с соблюдением самых высоких стандартов защиты персональных данных и конфиденциальности путешественников.

Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, начиная с 12 октября, государства-члены начнут постепенно внедрять EES в течение шести месяцев.

Пограничные органы будут постепенно регистрировать данные граждан третьих стран, пересекающих границы. По истечении этого периода EES будет полностью развернут на всех пунктах пропуска через границу.

Напомним, систему контроля EES планировали запустить еще в ноябре прошлого года, но внедрение отложили, потому что некоторые страны ЕС были не готовы. Тогда Франция, Германия и Нидерланды известили Европейскую комиссию, что новая система до сих пор не достаточно стабильна, а испытания, необходимые для ее внедрения, проведены еще не были.