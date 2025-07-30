ЄС впроваджує нову систему прикордонного контролю: що таке EES і коли вона запрацює

Нова система під назвою "Система вʼїзду-виїзду" (Entry/Exit Scheme, EES) на зовнішніх кордонах Євросоюзу почне поступово впроваджуватися з 12 жовтня. Очікується, що країни ЄС впровадять систему протягом шести місяців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на рішення Європейської комісії.

Нова система реєструватиме дані громадян країн, що не входять до ЄС, які в'їжджають до 29 європейських країн, реєструючи їхні біометричні дані, включаючи відбитки пальців та зображення обличчя.

Система спрямована на спрощення процесу в'їзду для громадян країн, що не входять до ЄС, а також на боротьбу з незаконним в'їздом та шахрайством з особистими даними.

Для чого ЄС впроваджує нову систему

Система надаватиме точні дані про перетин кордону, що дозволить ефективно виявляти порушення, такі як перевищення терміну перебування.

EES допоможе боротися з підробкою документів та шахрайством з особистими даними.

Система сприятиме запобіганню нелегальній міграції та посилить безпеку громадян ЄС.

Завдяки автоматизованим перевіркам подорожі стануть більш плавними та безпечними.

EES розроблена з дотриманням найвищих стандартів захисту персональних даних та конфіденційності мандрівників.

Як зазначено в повідомленні Єврокомісії, починаючи з 12 жовтня, держави-члени почнуть поступово впроваджувати EES протягом шести місяців.

Прикордонні органи поступово реєструватимуть дані громадян третіх країн, які перетинають кордони. Після закінчення цього періоду EES буде повністю розгорнуто на всіх пунктах пропуску через кордон.

Нагадаємо, систему контролю EES планували запустити ще минулого листопада, але впровадження відклали, бо деякі країни ЄС були не готові. Тоді Франція, Німеччина та Нідерланди сповістили Європейську комісію, що нова система досі не є достатньо стабільною, а випробування, необхідні для її запровадження, проведені ще не були.