ЕС введет фиксированную пошлину 3 евро на маленькие посылки с 1 июля 2026 года

Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам в пятницу, 12 декабря, согласовал введение фиксированной пошлины в размере 3 евро на небольшие посылки стоимостью до 150 евро, преимущественно поступающие через платформы электронной коммерции. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на прессслужбу Совета ЕС.

Посылки с товарами стоимостью менее 150 евро ввозятся в ЕС без уплаты пошлины, что создает недобросовестную конкуренцию для европейских продавцов, повышает риски для здоровья и безопасности потребителей, способствует мошенничеству и оказывает негативное влияние на окружающую среду.

"Мероприятие будет действовать до вступления в силу постоянной договоренности относительно таких посылок, согласованной в ноябре 2025 года", - сообщает прессслужба.

Ставка в 3 евро будет применяться ко всем товарам, продавцы которых из третьих стран зарегистрированы в системе "единого окна импорта" ЕС для целей налогообложения НДС. Это включает около 93% всех товаров, приобретенных через электронные платформы.

В Совете ЕС уточнили, что если в одной посылке содержатся товары разных категорий, то каждая категория будет облагаться отдельно пошлиной в 3 евро.

Как сообщалось, "Укрпочта" пока не будет пересматривать тарифы на доставку посылок по Украине.