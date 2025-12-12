ЄС введе фіксоване мито 3 євро на маленькі посилки з 1 липня 2026 року

Рада ЄС з економічних та фінансових питань у п’ятницю, 12 грудня, погодила введення фіксованого мита у розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю до 150 євро, які переважно надходять через платформи електронної комерції. Нові правила набудуть чинності з 1 липня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Наразі посилки з товарами вартістю менше 150 євро ввозяться до ЄС без сплати мита, що створює недобросовісну конкуренцію для європейських продавців, підвищує ризики для здоров’я та безпеки споживачів, сприяє шахрайству та має негативний вплив на довкілля.

"Захід залишатиметься чинним до набрання чинності постійної домовленості щодо таких посилок, узгодженої в листопаді 2025 року", - повідомляє пресслужба.

Ставка у 3 євро застосовуватиметься до всіх товарів, продавці яких із третіх країн зареєстровані в системі "єдиного вікна імпорту" ЄС для цілей оподаткування ПДВ. Це охоплює близько 93% усіх товарів, придбаних через електронні платформи.

У Раді ЄС уточнили, що якщо в одній посилці містяться товари різних категорій, кожна категорія обкладатиметься окремо митом у 3 євро.

Як повідомлялося, "Укрпошта" поки не переглядатиме тарифи на доставку посилок по Україні.