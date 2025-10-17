Запланована подія 2

ЕС выделяет 1,5 млрд евро на оборону: часть средств пойдет на сотрудничество с Украиной

Еврокомиссия
ЕС согласовал выделение 1,5 млрд евро на укрепление обороны / Depositphotos

Европейский Союз согласовал выделение 1,5 млрд евро на укрепление обороны в ответ на войну России против Украины. Примечательно, что пятая часть (20%) этой суммы будет напрямую направлена на оборонное сотрудничество с Украиной.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Дания, председательствующая в Европейском Союзе, достигла предварительного соглашения с Европарламентом о новой программе финансирования в виде грантов до 2027 года.

Это соглашение стало кульминацией более года споров, в частности, в отношении правил "покупай европейское", которые активно лоббировала Франция.

Основные целые программы

  1. Уменьшить зависимость ЕС от оружия, импортируемого из США.
  2. Оптимизировать процессы закупок.
  3. Повысить конкурентоспособность оборонной и аэрокосмической промышленности Европы.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что программа "повысит способность производить и поставлять критически важное оборонное оборудование и обеспечит нашу способность быстро и решительно реагировать на все более сложную ситуацию в сфере безопасности".

Правила для производителей

Ключевым моментом соглашения, достигнутого в четверг, является установление жестких правил для продукции: стоимость компонентов, происходящих из ЕС и ассоциированных стран, не должна превышать 35% от расчетной стоимости конечного продукта.

Ожидается, что программа будет пополнена новыми крупными средствами после начала действия следующего бюджета ЕС. Предлагаемый план расходов на период 2028-2034 годов включает 131 миллиард евро на оборону и космос.

Напомним, что Экспортно-инвестиционный фонд Дании (EIFO) стал первым зарубежным государственным инвестором венчурного оборонного фонда D3 в Украине. Его вклад в размере 5 млн долларов направлен на развитие современных оборонных технологий, включая дроны, сенсоры, средства разминирования и системы на основе искусственного интеллекта.

Автор:
Татьяна Бессараб