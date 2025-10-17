ЄС виділяє 1,5 млрд євро на оборону: частина коштів піде на співпрацю з Україною

Європейський Союз погодив виділення 1,5 млрд євро на зміцнення оборони у відповідь на війну Росії проти України. Примітно, що п'ята частина (20%) цієї суми буде безпосередньо спрямована на оборонну співпрацю з Україною.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Данія, яка наразі головує в Європейському Союзі, досягла попередньої угоди з з Європарламентом щодо нової програми фінансування у вигляді грантів до 2027 року.

Ця угода стала кульмінацією понад року суперечок, зокрема щодо правил "купуй європейське", які активно лобіювала Франція.

Основні цілі програми

Зменшити залежність ЄС від зброї, імпортованої зі США. Оптимізувати процеси закупівель. Підвищити конкурентоспроможність оборонної та аерокосмічної промисловості Європи.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що програма "підвищить здатність виробляти та постачати критично важливе оборонне обладнання та забезпечить нашу здатність швидко та рішуче реагувати на дедалі складнішу ситуацію у сфері безпеки".

Купуй європейське

Ключовим моментом угоди, досягнутої у четвер, є встановлення жорстких правил для продукції: вартість компонентів, що походять з-поза меж ЄС та асоційованих країн, не повинна перевищувати 35% від розрахункової вартості кінцевого продукту.

Очікується, що програма буде поповнена новими значними коштами після початку дії наступного бюджету ЄС. Запропонований план витрат на період 2028-2034 років включає 131 мільярд євро на оборону та космос.

Нагадаємо, Експортно-інвестиційний фонд Данії (EIFO) став першим закордонним державним інвестором венчурного оборонного фонду D3 в Україні. Його вклад у розмірі 5 млн доларів спрямований на розвиток сучасних оборонних технологій, включно з дронами, сенсорами, засобами розмінування та системами на основі штучного інтелекту.