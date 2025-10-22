Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Наличный курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕС выделяет 3,5 миллиона евро на проект по занятости в Украине: что планируют сделать

Украина ЕС
Евросоюз выделяет €3,5 миллиона на проект по занятости в Украине / Shutterstock

Европейский Союз выделяет 3,5 миллиона евро на проект по занятости в Украине, реализуемый Международной организацией труда.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ".

Соглашение о финансировании подписали посол ЕС в Украине Катарина Матернова и директор Международной организации труда в Украине Аида Линдмайер.

Средства будут направлены на проведение реформ рынка труда Украины, включая новый Трудовой кодекс, который обеспечит соответствие стандартам ЕС.

Также благодаря финансированию планируется активизировать деятельность Национального трехстороннего социально-экономического совета, разработку и внедрение новой Национальной стратегии занятости, усилить потенциал Государственной службы занятости, продвижение плана ЕС "Гарантия для молодежи" в Украине.

Проект продлится до 14 октября 2028 года. Общее финансирование вместе с вкладом   Евросоюза будет составлять 3,8 млн евро.

Напомним, в Украине почти два года продолжалась работа над новой редакцией Трудового кодекса. Документ будет доработан для представления в Верховной Раде с целью обновления законодательства о труде и приближении Украины к стандартам Европейского Союза.

Автор:
Светлана Манько