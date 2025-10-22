ЕС выделяет 3,5 миллиона евро на проект по занятости в Украине: что планируют сделать

Европейский Союз выделяет 3,5 миллиона евро на проект по занятости в Украине, реализуемый Международной организацией труда.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ".

Соглашение о финансировании подписали посол ЕС в Украине Катарина Матернова и директор Международной организации труда в Украине Аида Линдмайер.

Средства будут направлены на проведение реформ рынка труда Украины, включая новый Трудовой кодекс, который обеспечит соответствие стандартам ЕС.

Также благодаря финансированию планируется активизировать деятельность Национального трехстороннего социально-экономического совета, разработку и внедрение новой Национальной стратегии занятости, усилить потенциал Государственной службы занятости, продвижение плана ЕС "Гарантия для молодежи" в Украине.

Проект продлится до 14 октября 2028 года. Общее финансирование вместе с вкладом Евросоюза будет составлять 3,8 млн евро.

Напомним, в Украине почти два года продолжалась работа над новой редакцией Трудового кодекса. Документ будет доработан для представления в Верховной Раде с целью обновления законодательства о труде и приближении Украины к стандартам Европейского Союза.