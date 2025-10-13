Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

+0,10

EUR

48,11

--0,10

Наличный курс:

USD

41,61

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕС выделит дополнительные 100 млн евро на зимнюю помощь Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел в Киеве переговоры Каей Каллас
Министр иностранных дел Андрей Сибига провел в Киеве переговоры с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Фото: МИД

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время визита в Киев объявила о ряде новых инициатив Европейского Союза по поддержке Украины в войне против России.

  Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Каллас сообщила, что ЕС уже выделил 800 млн. евро для поддержки Украины этой зимой и сейчас работает над выделением дополнительных 100 млн. евро на генераторы, укрытия и другие потребности.

Отдельно Каллас подчеркнула, что Россия "разрушила любую надежду на скорейшее заключение мира", и ЕС планирует поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

Глава европейской дипломатии напомнила, что Европейский Союз анонсировал выделение 2 млрд. евро на дроны для Украины.

"Поскольку война затягивается, мы должны использовать все возможности для финансовой поддержки Украины", - отметила она.

Напомним, на фоне целенаправленных атак России на украинскую энергетику Европейская комиссия подтвердила готовность поддерживать Украину в зимний период.

Европейская комиссия объявила о выделении дополнительных 4 0 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины. Она должна усилить готовность страны к холодам и оградить население от экстремальных температур.

Автор:
Светлана Манько