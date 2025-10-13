ЕС выделит дополнительные 100 млн евро на зимнюю помощь Украине

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время визита в Киев объявила о ряде новых инициатив Европейского Союза по поддержке Украины в войне против России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Каллас сообщила, что ЕС уже выделил 800 млн. евро для поддержки Украины этой зимой и сейчас работает над выделением дополнительных 100 млн. евро на генераторы, укрытия и другие потребности.

Отдельно Каллас подчеркнула, что Россия "разрушила любую надежду на скорейшее заключение мира", и ЕС планирует поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

Глава европейской дипломатии напомнила, что Европейский Союз анонсировал выделение 2 млрд. евро на дроны для Украины.

"Поскольку война затягивается, мы должны использовать все возможности для финансовой поддержки Украины", - отметила она.

Напомним, на фоне целенаправленных атак России на украинскую энергетику Европейская комиссия подтвердила готовность поддерживать Украину в зимний период.

Европейская комиссия объявила о выделении дополнительных 4 0 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины. Она должна усилить готовность страны к холодам и оградить население от экстремальных температур.