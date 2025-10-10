ЕС может помочь Украине в преддверии зимы — Еврокомиссия

Европейская комиссия подтвердила готовность поддерживать Украину во время зимнего периода на фоне целенаправленных атак России на украинскую энергетику.

Как информирует Delo.ua, об этом на брифинге в Брюсселе в пятницу сообщила спикер Еврокомиссии Анна Кайса Итконен, передает корреспондент "Укринформа".

"Мы самым решительным образом осуждаем эти удары. К сожалению, это не что-то новое, ведь такое происходит с начала войны. Россия хирургически и стратегически уничтожает, атакует и нацеливается на украинскую энергетическую инфраструктуру, и это абсолютно позорно", — отметила Итконен, комментируя последние удары в ночь на 10 декабря.

Она подчеркнула, что ЕС поддерживает постоянный контакт с украинскими властями и странами Группы семи. Европейская комиссия продолжит оказывать помощь в восстановлении инфраструктуры и обеспечении зимних потребностей, как это происходило в прошлом году.

По ее словам, у ЕС есть дополнительные мощности для Украины и Молдовы, и он продолжит оказывать поддержку.

"Идут активные дискуссии, и Украина может рассчитывать на нашу помощь, поскольку с наступлением холодов потребность растет", - добавила Итконен.

Спикер также отметила, что российские удары наносят ущерб не только инфраструктуре, но и критически важным сервисам, включая больницы и школы.

Главный представитель Еврокомиссии Паула Пинью подчеркнула, что ЕС с начала войны делает все возможное, чтобы поддержать Украину в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Напомним, 10 октября армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.