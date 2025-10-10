ЄС може допомоги Україні напередодні зими - Єврокомісія

На тлі цілеспрямованих атак Росії на українську енергетику Європейська комісія підтвердила готовність підтримувати Україну під час зимового періоду.

Як інформує Delo.ua, про це на брифінгу в Брюсселі в п’ятницю повідомила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен, передає кореспондент "Укрінформу".

"Ми найрішучішим чином засуджуємо ці удари. На жаль, це не є чимось новим, адже таке відбувається з початку війни. Росія хірургічно та стратегічно знищує, атакує та націлюється на українську енергетичну інфраструктуру, і це абсолютно ганебно", — зазначила Ітконен, коментуючи останні удари в ніч проти 10 жовтня.

Вона наголосила, що ЄС підтримує постійний контакт із українською владою та країнами Групи семи. Європейська комісія продовжить надавати допомогу у відновленні інфраструктури та забезпеченні зимових потреб, як це відбувалося минулого року.

За її словами, у ЄС є додаткові потужності для України та Молдови, і він продовжить надавати підтримку.

"Тривають активні дискусії, і Україна може розраховувати на нашу допомогу, оскільки з настанням холодів потреба зростає", — додала Ітконен.

Речниця також зазначила, що російські удари завдають шкоди не лише інфраструктурі, а й критично важливим сервісам, включно з лікарнями та школами.

Головна речниця Єврокомісії Паула Пінью підкреслила, що ЄС з початку війни робить усе можливе, щоб підтримати Україну в відновленні енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 10 жовтня армія РФ завдала масованого удару по енергетичних обʼєктах України. Є пошкодження в енергетичних мережах і комунальних системах у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.