ЕС выделил 40 млн евро на поддержку Украины в зимний период

Европейская комиссия объявила о выделении дополнительных 40 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины. Она должна усилить готовность страны к холодам и оградить население от экстремальных температур.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что партнеры ЕС по гуманитарной помощи предоставят материалы для строительства жилья, отремонтируют поврежденные дома и центры для перемещенных лиц, улучшат доступ к водоснабжению, санитарным условиям и отоплению.

Финансирование предусматривает предоставление денежной помощи, твердого топлива, отопительных приборов и утеплительных материалов, а также обустройство пунктов экстренного обогрева.

Особое внимание уделят уязвимым группам населения, в частности пожилым людям, детям, лицам с инвалидностью и малообеспеченным семьям

"Зима приносит новые трудности миллионам украинцев, которые уже страдают от последствий российской агрессии. Мы должны усилить нашу коллективную гуманитарную помощь и защитить самых уязвимых людей в последующие холодные месяцы. Этими дополнительными 40 миллионами евро мы подтверждаем нашу преданность народу Украины", - подчеркнула комиссар по вопросам кризиса равенства.

Также сообщается, что через механизм гражданской защиты ЕС направил более 156 000 тонн гуманитарной помощи. В ответ на масштабное разрушение энергетической инфраструктуры Украины эта помощь включает энергетическое оборудование, такое как 9342 генератора, 6917 трансформаторов и миллионы энергосберегающих светодиодных ламп.

Напомним, 10 сентября Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере €1 млрд в рамках программы ERA Loans.