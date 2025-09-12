ЄС виділив 40 млн євро на підтримку України у зимовий період

Європейська комісія оголосила про виділення додаткових 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України. Вона має посилити готовність країни до холодів і захистити населення від екстремальних температур.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що партнери ЄС з гуманітарної допомоги нададуть матеріали для будівництва житла, відремонтують пошкоджені будинки та центри для переміщених осіб, покращать доступ до водопостачання, санітарних умов та опалення.

Фінансування передбачає надання грошової допомоги, твердого палива, опалювальних приладів і матеріалів для утеплення, а також облаштування пунктів екстреного обігріву.

Особливу увагу приділять уразливим групам населення, зокрема людям похилого віку, дітям, особам з інвалідністю та малозабезпеченим родинам

"Зима приносить нові труднощі мільйонам українців, які вже страждають від наслідків російської агресії. Ми повинні посилити нашу колективну гуманітарну допомогу та захистити найуразливіших людей у наступні холодні місяці. Цими додатковими 40 мільйонами євро ми підтверджуємо нашу відданість народу України ", - наголосила комісарка з питань рівності, готовності та управління кризовими ситуаціями Хаджа Лахбіб.

Також повідомляється, що через Механізм цивільного захисту ЄС направив понад 156 000 тонн гуманітарної допомоги. У відповідь на масштабне руйнування енергетичної інфраструктури України ця допомога включає енергетичне обладнання, таке як 9 342 генератори, 6 917 трансформаторів і мільйони енергоощадних світлодіодних ламп.

Нагадаємо, 10 вересня Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі €1 млрд у межах програми ERA Loans.